Salah le reconnaît, Liverpool est dans une "situation difficile"

Mohamed Salah admet que Liverpool est dans une "situation difficile", mais il fait confiance à un "groupe incroyable" pour renverser la situation.

Les Reds, qui ont été en lice pour presque tous les grands honneurs ces dernières saisons, ont eu du mal à faire preuve de régularité au cours de la campagne 2022-23, marquée par des blessures. L'équipe de Jurgen Klopp occupe la neuvième place du classement de la Premier League, à 10 points du top 4 et de la qualification pour la Ligue des champions, et Salah admet que le niveau collectif doit être relevé par une équipe qui possède suffisamment de talent pour retrouver la forme.

Salah a déclaré au site officiel de Liverpool : "Comme je l'ai déjà dit, nous avons un très bon groupe. J'ai été dans trois ou quatre équipes - je sais ce qui est différent entre ici et les autres équipes. Nous avons un groupe incroyable.

"Nous essayons toujours d'aider les jeunes joueurs, et les joueurs expérimentés essaient toujours de rester calmes dans la situation et de conseiller aux jeunes [joueurs] de rester calmes. C'est dur, c'est une situation difficile, mais je pense que nous allons traverser cette épreuve et l'améliorer."

Salah a continué à faire sa part pour Liverpool cette saison, le prolifique attaquant égyptien ayant enregistré 17 autres buts toutes compétitions confondues, ce qui lui permet de dépasser le légendaire Kenny Dalglish au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Reds.

Liverpool sera de nouveau sur le terrain ce samedi lors d'un choc décisif contre Chelsea à Anfield. Les Blues, peu performants, ont également eu du mal à prendre leur élan dans la saison actuelle.