Saint-Etienne - Wolfsburg (1-1) - Les Verts pouvaient espérer mieux

Saint-Etienne et Wolfsburg se sont neutralisés ce jeudi soir (1-1), pour le compte de la 2e journée de la phase de poules d'Europa League.

Avec un derby qui se profile et un début de rédemption, l'AS Saint-Etienne a abordé cette semaine comme un tournant dans sa saison. Le premier match de son marathon l'opposait à Wolfsburg, ce jeudi, pour la seconde journée de la phase de poules d'Europa League. Les Wolves avaient remporté leur premier match et s'étaient installés dans le feuteuil de leader de ce groupe. L'ASSE, de son côté, était en quête d'un premier point. C'est chose faite. Et par les temps qui courent, c'est déjà pas mal.

Intense, âpre et équilibré, ce match a surtout été fermé. Entre des Verts sur la défensive et des visiteurs venus pour ne pas perdre, les opportunités franches ont été rares.

Du mieux dans le contenu

Il a fallu attendre le quart d'heure de jeu pour que le rapport de force s'emballe. Kolodziejczak a débloqué la situation d'une reprise parfaite à ras de terre (1-0, 13e). Mais ces Verts sont encore fragiles, et la réponse de Wolfsbug ne s'est pas faite attendre. Deux petites minutes plus tard, William a profité du marquage trop large de la charnière centrale pour égaliser d'une tête parfaite (1-1, 15e).

Les défenses ont ensuite pris le dessus et ce n'est que dans la dernière demi-heure que la rencontre s'est animée. Les Verts ont poussé, parfois de façon brouillonne, sous l'impulsion d'un Khazri qui monte en puissance athlétiquement. D'un corner bien senti (75e), le Tunisien a failli provoquer un "csc" avant de tenter d'obtenir un penalty, sans succès (77e).

Dans les rangs du VfL, Arnold a inquiété Moulin sur un coup-franc mais le portier des Verts, qui avait encore suppléé Ruffier, a veillé au grain. Mais c'est bien l'ASSE, au bout des arrêts de jeu, qui aurait pu arracher un succès si Abi n'avait pas manqué la balle de match (90e+5). On en est resté là. L'ASSE ouvre son compteur en C3.