Saint-Etienne veut prolonger Perrin et Cabaye pour la finale face au PSG

En vue de la finale de Coupe de France le 24 juillet face au PSG, l'AS Saint-Etienne espère prolonger Loïc Perrin et Yohan Cabaye.

De retour au centre Robert-Herbin, l'AS Saint-Etienne retrouvera la compétition dans un mois, avec la finale de la face au . Celle-ci aura lieu le 24 juillet prochain. Mais avant-cela, les Verts devront clarifier les fins de contrat.

Lors d'un point presse ce mercredi, l'entraîneur Claude Puel a confirmé sa volonté de prolonger Loïc Perrin et Yohan Cabaye en vue de cette rencontre. "Perrin s'entraîne et pourrait prolonger avec nous pour pouvoir jouer. On a proposé à Cabaye aussi", relaie le journaliste Anthony Perrel sur Twitter.

L'article continue ci-dessous

Quid de Saliba ?

Si Perrin et Cabaye, présents avec le groupe, pourraient prolonger l'aventure au moins pour encore quelques semaines, il reste aussi à clarifier la situation du jeune William Saliba dont le prêt se termine à la fin du mois.

Plus d'équipes

Saliba a repris avec l'équipe stéphanoise, mais rien n'indique, selon son coach, qu'il pourra finir la saison avec l'ASSE puisqu'il appartient à . "Il est content d'être avec nous jusqu'au 30 juin, on verra, peut-être plus si affinité, si c'est possible..."

Rappelons que Timothée Kolodziejczak et Mahdi Camara seront suspendus pour la finale PSG-Saint-Etienne.