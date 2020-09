Saint-Etienne - Rennes (0-3), Aguerd, Guirassy et Hunou offrent la place de leader aux Rennais

Séduisants et sérieux, les Rennais ont fait le travail face à Saint-Etienne (0-3) et prennent les commandes de la Ligue 1.

Il n’y a pas que sur le marché des transferts que le est séduisant. Sur la pelouse, les Bretons démontrent aussi qu’ils sont devenus plus que des outsiders dans cette . Dans le choc de haut de tableau contre l’AS Saint-Etienne, les hommes de Julien Stéphan ont fait preuve de sérieux et ont envoyé un message aux autres clubs (0-3).

Cette rencontre entre deux des équipes les plus séduisantes du début de championnat n’a pas déçu même si la prestation des Stéphanois a été un ton en dessous de ce qu’ils proposent depuis cinq journées.

Beaucoup moins tranchants offensivement qu’à l’accoutumée, les Verts ont vu les Rennais beaucoup jouer verticalement vers Guirassy. L’ancien avant-centre d’Amiens a posé beaucoup de problèmes à la défense stéphanoise avec son jeu dos au but.

Malgré une nette domination dans la première demi-heure, Rennes a surtout pêché dans le dernier geste afin de tromper Moulin. C’est finalement sur un coup de pied qu’est venu le salut des coéquipiers de Camavinga.

Guirassy déjà indispensable

Déjà à son aise depuis son arrivée durant l’été, Aguerd a pris le meilleur sur toute la défense adverse pour placer une tête imparable (33eme).

Le deuxième but de la saison de l’ancien Dijonnais a réveillé Saint-Etienne qui s’est montré plus entreprenant suite à cette ouverture du score concédée. Le retour aux vestiaires a fait du bien aux Verts qui sont revenus avec de meilleures intentions et auraient pu être rapidement récompensés si Nordin n’avait pas été signalé hors-jeu sur une frappe puissante de Neyou repoussée par Salin (46eme).

Beaucoup plus serein que son adversaire, le Stade Rennais a rapidement remis le pied sur le ballon et a fait le break juste après ce but refusé. Important dans le jeu, Guirassy a signé une superbe bicyclette sur un centre de Del Castillo (52eme). Ce deuxième but a mis un coup derrière la tête de Wesley Fofana et ses coéquipiers, obligés de redoubler d’efforts.

Avec deux buts d’avance, Rennes a laissé le ballon à Saint-Etienne mais sans jamais être mis en danger. En fin de match, Hunou, qui est entré quelques minutes auparavant, est venu parachever cette victoire avec un lob bien senti. Grâce à ce succès, les Bretons seront quoi qu’il arrive leaders du championnat à l’issue de cette 5eme journée avec ces 13 points sur 15 possibles.