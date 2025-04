Saint‑Étienne peut‑il perdre le derby sur tapis vert ?

Saint-Étienne vs Lyon

Un incident rarissime a interrompu le derby. Les regards se tournent désormais vers le règlement de la LFP.

À la 44ᵉ minute du match ASSE - OL, un projectile lancé des tribunes a heurté l’arbitre assistant. François Leteixier a aussitôt renvoyé les deux équipes aux vestiaires. L’officiel, pris en charge, a finalement jugé sa blessure non invalidante. Le match a repris, mais l’urgence réglementaire pèse toujours.

45 minutes pour sauver le derby

Selon le règlement de la LFP, toute interruption doit céder la place à une reprise dans un délai de 45 minutes, sinon la rencontre est considérée comme définitivement arrêtée. Cette clause vise à garantir la sécurité et l’intégrité de la compétition. En cas de non‑reprise, la commission peut déclarer la partie perdue sur tapis vert pour le club responsable de l’incident, ici Saint‑Étienne. Dans le cas échéant, l'option a été écartée puisque les hommes en noir ont décidé de reprendre la rencontre.

Le Règlement Disciplinaire de la LFP prévoit qu’un match interrompu pour blessure d’un officiel due à un projectile est « systématiquement et définitivement arrêté ». L’IFAB, par sa Loi 5, autorise l’arbitre à stopper le jeu si un officiel est touché par un objet lancé par un spectateur. Ce scénario ne s'est pas produit au Chaudron, mais ces textes donnent à la commission le pouvoir d’infliger a posteriori une défaite 3‑0, des points de pénalité, voire des huis‑clos et des amendes.

Quel impact pour Saint‑Étienne ?

Si la commission entérine l’arrêt définitif, le club forézien encoure un 3‑0 sur tapis vert, un retrait de points et une forte amende. À quatre journées de la fin, cela pourrait compromettre un maintien déjà précaire. Les supporters risquent aussi un huis‑clos partiel ou total en cas de récidive. Et c'est d'autant plus regrettable pour les Foréziens qu'ils menaient 1-0 à la marque au moment de l'interruption.

Le sort du derby repose désormais sur l’évaluation du climat de sécurité et l’état de santé de l’arbitre dans les prochaines heures. La Commission de discipline de la LFP tranchera dans les prochains jours. Saint‑Étienne va-t-il décider de son sort sur le pré… ou verra‑t‑il ses espoirs s’envoler sur tapis vert ?