Saint-Etienne : Nathan Cremillieux prêt pour un nouveau départ

En fin de contrat stagiaire, le gardien Nathan Cremillieux (20 ans) va quitter l'AS Saint-Etienne. Un nouveau virage dans sa jeune carrière.

C'est la fin d'une aventure qui aura duré sept saisons pour Nathan Cremillieux à l'AS Saint-Etienne. En fin de contrat stagiaire cursus élite, le gardien de 20 ans va quitter les Verts pour relever un nouveau challenge. "Une page se tourne, mais tout reste à écrire", dit-il pour Goal.

"J'ai soif d’apprendre et de jouer. À mon âge, c’est primordial pour continuer à prendre de la maturité et de l’expérience au haut niveau. Le poste de gardien de but a énormément évolué. Ça nous demande d’être complet dans tous les domaines. Je l’ai vu en sélection, ça se joue à des détails."

Janot : "Un gardien en qui je crois"

Titulaire avec l'équipe de lors du Championnat d'Europe U17 il y a trois ans, Nathan Cremillieux n'est pas le premier venu. Il a été l'un des cadres de la génération 2000 aux côtés de joueurs internationaux comme Maxence Caqueret, Amine Gouiri et Yacine Adli.

Son profil plaît à Jérémie Janot, qui l'a entraîné au centre de formation de l'ASSE. Il confait à Goal : "Nathan est un gardien en qui je crois. Il n'aura pas le gabarit de Neuer, mais il rapporte des points. J'aime sa philosophie de jeu, il joue haut, il est dans l'air du temps, c'est un gardien moderne."

Et d'ajouter : "Nathan est dans le haut du panier parmi les gardiens 99, 2000 ou 2001. Il est souvent décisif dans les moments clés, très fort dans les airs et les un contre un. J'ai le souvenir d'un match à où on mène 2-1 et c'est la première fois que je voyais un gardien être décisif avec son jeu au pied. Il a réalisé une diagonale sur sa gauche qui nous a fait gagner trois minutes. Toulouse pressait et il fait la même de l'autre côté. Il a écarté le danger en faisant une relance venue de nulle part. Il a du culot, mais il ne faut pas qu'il se sente trop installé. Il a connu la difficulté à Sainté et il sera armé quand il arrivera dans un groupe pro."

C'est justement l'objectif de Nathan Cremillieux désormais. Passé par les U19 et la réserve de Saint-Etienne ces derniers mois, le gardien prometteur aimerait intégrer un effectif professionnel la saison prochaine. Des clubs français se sont déjà renseignés sur sa situation.