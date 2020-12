Saha : "Rashford n'est pas encore un attaquant de classe mondiale"

L'ancien buteur des Red Devils estime que l'international anglais manque d'efficacité dans le dernier tiers du terrain pour passer encore un cap.

Marcus Rashford n'est pas encore un "attaquant de classe mondiale", selon Louis Saha, qui a affirmé que la star de n'est pas assez "tueur" devant le but.

L'international anglais a marqué 77 buts lors de ses 232 premières apparitions dans toutes les compétitions de Manchester United, tout en délivrant 45 passes décisives, mettant ainsi la main sur trois trophées majeurs.

La campagne 2019-20 a été la plus prolifique de Rashford sous le célèbre maillot rouge. Ses 22 buts ont permis à l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer d'obtenir une troisième place en et trois places en demi-finales.

Cependant, le jeune homme de 23 ans n'en a plus que trois à son actif en dix sorties de Premier League cette saison, et Saha dit qu'il doit encore travailler sur quelques points afin d'atteindre le même niveau que les légendes du club, Ruud van Nistelrooy et Cristiano Ronaldo.

"Marcus Rashford est un grand attaquant, mais il n'est pas encore un attaquant de classe mondiale, a déclaré l'ancien attaquant de United au Genting Bet. Quand on regarde le monde, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent pour de grands clubs comme Manchester United.

"Mais Rashford peut faire tout ce que vous voulez de lui, il peut défendre quand vous en avez besoin et il peut même attaquer et créer ses propres buts, marquer des coups francs. C'est un excellent attaquant.

"Un attaquant est un animal différent, un attaquant est quelqu'un qui est vraiment enthousiaste et vous pouvez voir dans son visage qu'il veut marquer tout le temps et qu'il se concentrera sur la façon de maximiser la position où il peut marquer. Ils n'essaieront pas de trouver ce genre de "look sympa", un attaquant est tout simplement mortel. C'est ce que j'ai appris en jouant avec des joueurs comme Van Nistelrooy et David Trezeguet.

"Rashford a encore la jeunesse et le potentiel pour le faire - car Cristiano a commencé dans une certaine position et il est maintenant le meilleur attaquant que vous puissiez imaginer. Être attaquant est une attitude et ils sont obsédés par l'idée de marquer des buts, ils vont crier à tout joueur qui ne leur donne pas le ballon et vous criez à vous-même parce que vous manquez un but."

Mais Rashford continue à surpasser son partenaire d'attaque habituel, Anthony Martial, et le Français connaît actuellement une période de disette, lui qui n'a plus trouvé le chemin des filets depuis six matchs.

Saha affirme que Martial a déjà prouvé sa qualité, mais admet qu'il doit améliorer son rendement et être décisif de manière plus régulière pour réaliser son véritable potentiel.

"Anthony Martial a atteint un niveau de compétence que je n'ai pas vu venir, ajoute-t-il. Il est vraiment doué dans de nombreux domaines et être attaquant en est un, mais c'est une question de constance - vous devez marquer et vous devez avoir ce désir de marquer tout le temps.

"Il y a des moments où vous ne le faites pas, mais cela n'a pas d'importance car vous faites toujours les mêmes courses. Je pense qu'il a vraiment fait preuve de qualité, mais il est évident que nous attendons toujours plus d'un joueur comme lui."