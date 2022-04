Sacré avec le Real, Ancelotti rejoint un club très fermé

Le triomphe du Real Madrid en Liga marque le franchissement d'un cap important dans la carrière de coach de Carlo Ancelotti. L'Italien est devenu ce samedi le premier entraîneur à remporter des titres dans chacun des cinq plus grands championnats européens : Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France.

Un CV qui commence à devenir impressionnant

Le Real a remporté son 35e titre national à la faveur de sa victoire écrasante 4-0 contre l'Espanyol, s'emparant du titre à près d'un mois de la fin de la saison.

Ancelotti (62 ans) possède l'un des CV les plus prestigieux du monde du football et lorsqu'il est revenu à Madrid pour un second mandat en juin dernier, après le départ de Zinedine Zidane, il s’était fixé comme objectif d’enrichir le palmarès des Merengue. Il est donc parvenu à ses fins au prix d’un remarquable travail.

Carlo #Ancelotti est le premier entraineur a être sacré champion dans les 5 ligues européennes majeures. 🤯 pic.twitter.com/Aou3cKMLb0 — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) April 30, 2022

Le technicien italien a fait ressortir le meilleur de ses joueurs, qu'ils soient jeunes ou expérimentés. Des éléments comme Luka Modric et Karim Benzema ont connu une véritable seconde jeunesse sous ses ordres. L’attaquant français a même réalisé la campagne la plus prolifique de sa carrière, avec un total de 40 buts inscrits toutes compétitions confondues.

Ancelotti a aussi donné de la confiance de Vinicius Jr, 21 ans, qui est devenu l’un des hommes forts de l’équipe. Il a mûri et évolué dans tous les domaines, jusqu’à devenir l’un des meilleurs au monde à son poste. Seul Benzema a marqué plus de buts que le Brésilien pour le Real en LaLiga cette saison.

Ancelotti : « J’aime ce que je fais »

« Carletto » peut être fier de ce qu’il a accompli. Et il l’est. A la fin de la rencontre contre l’Espanyol, et après avoir célébré avec ses protégés, il a confié : "Je suis plein de fierté en ayant gagné les cinq grandes ligues. Je peux dire que j'aime ce que je fais, et cela signifie que je le fais plutôt bien. Je veux juste célébrer aujourd'hui et gagner beaucoup d'autres titres pour le Real Madrid."

Sa série de triomphes nationaux a commencé avec le titre de champion de Serie A de l'AC Milan en 2004, avant de s'étendre à la Premier League avec Chelsea en 2010, à la Ligue 1 avec le Paris St Germain en 2013 et à la Bundesliga avec le Bayern Munich en 2017.

Alors qu'une victoire en Liga serait considérée comme un exploit pour de nombreux clubs et managers, pour Ancelotti, cela ne signifie que la moitié du travail accompli. Après avoir remporté la Ligue des champions avec le Real en 2014, aidant les Espagnols à décrocher leur légendaire "Decima" (10e) couronne européenne avant d'être limogé 12 mois plus tard, il est aujourd'hui sur le point de devenir le manager le plus titré de l'histoire de la compétition.

Avec Bob Paisley et Zidane, Ancelotti a remporté la Coupe d'Europe ou la Ligue des champions à trois reprises en tant que manager, après avoir mené l'AC Milan à la gloire en 2003 et 2007. Un total qu’il est en mesure d’améliorer cette année.

Pour y parvenir, il faudra d'abord que le Real renverse son déficit de 4-3 à l'aller, mercredi, face à Manchester City, lorsqu’il cherchera à obtenir une 17e participation à la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.