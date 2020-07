Rummenigge confirme que Thiago quittera le Bayern Munich

Karl-Heinz Rummenigge a déclaré que la star du Bayern Munich était prête pour un nouveau défi.

Le président du , Karl-Heinz Rummenigge, a confirmé que Thiago Alcantara, cible de , quittera les champions de .

Thiago est en rupture de contrat au Bayern l'année prochaine et la star espagnole de 29 ans serait prête à quitter la Bavière après avoir opté contre une prolongation.

Les médias anglais estiment que Jurgen Klopp souhaite amener Thiago à Anfield, où Liverpool a remporté son premier titre de champion depuis 1990 cette saison.

Rummenigge a déclaré que l'ancien milieu de terrain de Barcelone était prêt pour un nouveau défi. "En fait, les conversations que [le directeur sportif] Hasan [Salihamidzic] a eues avec lui ont toujours été très productives. Et à un moment donné, il semblait qu'un accord allait être conclu. Mais ensuite Thiago a informé Hasan qu'il aimerait faire quelque chose de nouveau. », a déclaré l'homme fort du Bayern à Sky Sport Germany.

"Nous devrons accepter cela. Nous avons un contrat qui est toujours valable un an et s'il est d'accord avec un club, ce club devrait payer un transfert d'un certain montant."