Rumeurs, Renato Sanches dans le viseur d’un ténor de PL

Le milieu de terrain du LOSC, Renato Sanches, intéresserait sérieusement le club anglais d’Arsenal.

Renato Sanches, l’ancien Golden Boy européen, est en train de réaliser un excellent Euro. Il faut croire que cette compétition continentale l’inspire, puisqu’il a déjà été très en vue lors de l’édition 2016 du tournoi. Logiquement, ses performances ont tapé dans l’œil de quelques écuries importantes.

Arsenal se serait renseigné sur la disponibilité du milieu de terrain lillois Renato Sanches d’après ce que révèle le site 90min. Les Gunners auraient demandé aux champions de France d'être tenus au courant de tout développement concernant la situation de l’international lusitanien.

L'article continue ci-dessous

A Lille, Renato Sanches n’est plus indispensable

Sanches (23 ans) pourrait faire partie de la reconstruction de l'équipe de Mikel Arteta. Des renforts de qualité en milieu de terrain sont considérés comme une priorité pour le coach espagnol en vue de la saison à venir.

A Lille depuis 2019, Sanches a participé au titre de champion de France conquis par les Dogues. Sa contribution a été cependant assez relative. Il n’a été titulaire qu’à 14 reprises. Et son total de gestes décisifs en Ligue 1 est resté coincé à quatre unités (1 but et 3 assistances).

Recruté pour 20M€ au Bayern, Renato Sanches a aujourd’hui une valeur marchande estimée à 30M€. Son contrat dans le nord de la France s’étend jusqu’en 2023.