RUMEURS - Chelsea prêt à casser sa tirelire pour Haaland

Malgré de nombreuses options en attaque, Chelsea semblerait décidé à passer à l’attaque pour Erling Haaland lors du prochain mercato estival.

Tammy Abraham, Olivier Giroud et depuis cet été Timo Werner, est plutôt bien équipé sur le poste d’avant-centre. Seulement les trois options offensives des Blues ne donnent pas totalement satisfaction avec seulement 13 buts à eux trois, à l’image de Werner. Acheté plus de cinquante millions d’euros, l’ancien du est en cruel manque de confiance depuis ses débuts à Londres.

Avec seulement quatre buts inscrits en , il est déjà dans le viseur des médias anglais qui le comparent à Fernando Torres, ancien flop du club, et est sujet à des critiques. Frank Lamppard est d’ailleurs obligé de renouveler sa confiance à son attaquant chaque week-end.

"Il a besoin de garder la tête haute et de se concentrer et mon travail est de le soutenir autour de lui et de lui donner de la positivité et de la confiance, a confié le coach de Chelsea en conférence. Timo n’a pas marqué par hasard le nombre de buts des dernières saisons. Il a marqué ces buts en raison de son immense talent. Cette période difficile pour lui en ce moment est une petite période de ce que je crois être une carrière fantastique pour lui à Chelsea. Je n’ai aucun doute là-dessus."

Malgré toutes ces marques d’affection, Chelsea ne compte pas rester les bras croisés durant le prochain mercato. Si Werner et Abraham seront toujours là, Olivier Giroud n’est pas certain de continuer l’aventure à Londres, lui qui est en fin de contrat dans six mois. Pour pallier le départ du champion du monde 2018, les Blues auraient déjà en tête son successeur. Et pas n’importe lequel.

D’après The Athletic, Roman Abramovich est prêt à faire des folies sur le marché des transferts pour attirer Erling Haaland. Malgré une clause libératoire qui serait estimée à 75 millions d’euros au , le propriétaire du club londonien serait prêt à faire de l’attaquant norvégien la recrue la plus chère de l’histoire des Blues et ainsi battre le record de Kai Havertz l’été dernier (100 millions d’euros bonus compris), lui aussi ancien pensionnaire de avec le .