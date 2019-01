RUMEUR - Mesut Özil aurait refusé le PSG

Le meneur de jeu allemand mis de côté ces dernières semaines à Arsenal aurait refusé de rejoindre le club de la capitale.

L'avenir de Mesut Özil s'écrit de plus en plus en pointillés du côté d'Arsenal. Titulaire indiscutable chez les Gunners sous Arsène Wenger, l'international allemand a débuté la saison dans le onze type d'Unai Emery avant d'en sortir et d'être carrément laissé de côté par l'entraîneur espagnol ces dernières semaines. Les analystes anglais, les observateurs d'Arsenal et de la Premier League, parmi lesquelles figurent d'anciens joueurs, souhaitent le voir partir cet hiver.

Si Mesut Özil est annoncé en Italie, où l'Inter Milan aurait manifesté un intérêt pour le meneur de jeu allemand selon la presse italienne et espagnol, l'ancien joueur du Real Madrid aurait pu avoir une autre porte de sortie. En effet, selon le média allemand Süddeutsche Zeitung, le Paris Saint-Germain aurait tenté le coup pour Mesut Özil. Une information surprenante et ce qui l'est d'autant plus, c'est le refus de l'international allemand.

Le champion de France en titre aurait soumis une offre de prêt pour l'international allemand afin de le récupérer jusqu'à la fin de la saison actuelle. Ce serait bel et bien Mesut Özil qui aurait refusé cette proposition et non pas le club anglais. Pourtant, l'international allemand est en difficulté chez les Gunners et risque de vivre une longue deuxième partie de saison, sur le banc ou en tribunes, s'il ne quitte pas le club londonien lors du mercato hivernal.

Pour rappel, le PSG cherche toujours un renfort dans l'entrejeu. Le club de la capitale a enregistré l'arrivée de Leandro Paredes, en provenance du Zenit Saint-Petersbourg, en début de semaine, et cherche à signer un deuxième milieu de terrain avant la clôture du mercato. Néanmoins, le PSG est à la recherche d'un numéro six afin de combler la perte d'Adrien Rabiot, écarté, et de Marco Verratti, blessé, qui plus est celle de Thiago Motta, qui n'a jamais été vraiment remplacé.