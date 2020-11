RUMEUR - Liverpool passe à l’offensive pour Upamecano

Les Reds de Liverpool seraient déterminés à mettre la main sur l’arrière français, Dayot Upamecano.

A court de solutions derrière avec les nombreux défections enregistrées ces derniers temps (Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold et Fabinho), est décidé à enrôler un arrière central durant le mercato d’hiver. Et sa principale cible se nomme Dayot Upamecano, d’après ce que rapporte The Athletic.

Upamecano disponible pour 60M€ ?

Upamecano est actuellement sous contrat avec Leipzig, mais il ne serait pas contre l’idée de rejoindre un club plus huppé. L’été dernier, et le l’avaient sondé, mais sans résultat. Le néo-international tricolore devrait donc être enchanté par l'idée de rejoindre les champions d' .

La valeur marchande de l’ancien valenciennois s’élève à 60M€. Un sacré montant mais qui n’est pas de nature à décourager les responsables des Merseysiders.

En attendant de pouvoir se renforcer, Klopp va devoir innover. Et à en croire les rumeurs qui émanent d’outre-Manche, l’Allemand voudrait faire reculer Jordan Henderson au poste de défenseur central.

