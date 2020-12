RUMEUR - L'Inter Miami fonce sur Messi

Le PSG et Manchester City ne sont plus seuls sur le dossier Messi. L'Inter Mimai s'en mêle !

L'interview de Leo Messi avec le journaliste Jordi Évole a couvert beaucoup de sujet et pendant la discussion, la superstar de Barcelone a exprimé son intérêt d'évoluer dans la Major League Soccer un jour.

Messi ne parle pas beaucoup, mais quand il le fait, ses mots sont repris dans le monde entier et la franchise de de David Beckham, l'Inter Miami, a accordé une attention particulière à cette section de l'interview.

Messi n'a pas renouvelé son contrat avec le et avec son bail actuel expire à l'été 2021, le capitaine argentin peut officiellement commencer à parler à d'autres clubs à partir du 1er janvier 2021.

Le joueur de 33 ans a été associé à un départ potentiel vers , la et le , mais la MLS pourrait s'avérer une destination souhaitable pour Messi alors qu'il entre dans le crépuscule de sa carrière.

En raison de la pandémie de coronavirus, seules quelques équipes de la Major League Soccer pourraient prendre en compte le coût du transfert de Messi. L'un d'entre eux est le New York City F.C., en raison de son affiliation avec Manchester City, et l'autre est l'Inter Miami.

David Beckham a déjà démontré qu'il avait le poids financier nécessaire pour amener de grands noms: Gonzalo Higuaín et Blaise Matuidi ont rejoint récemment le club de Floride et Messi pourrait être le prochain dans un proche avenir, d'après une indiscrétion de AS.

«J'ai toujours été intrigué par le fait de vivre aux États-Unis et de jouer dans la Major League Soccer. Je veux faire l'expérience de ce championnat et vivre aux États-Unis, mais pour être honnête, je ne sais pas si cela arrivera parce que je ne parle pas de l'année prochaine », a déclaré Messi lors de l'entretien avec Évole.

Selon certaines rumeurs, la franchise de David Beckham souhaite associer Higuaín à Oliver Giroud pour la saison MLS 2021. Beckham a offert à l'attaquant français un appartement dans les tours Porsche et Messi en possède déjà un dans le même immeuble. Si le joueur de 33 ans jouait en MLS, il se verrait offrir l'un des contrats les plus lucratifs de l'histoire de la ligue, peut-être à égalité avec celui signé par Beckham avec le LA Galaxy en 2007.