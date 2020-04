RUMEUR - Le Real Madrid se renseigne sur Aubameyang

L’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang figurerait dans le collimateur du Real Madrid.

Après avoir vu son nom circuler du côté de Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang est désormais cité comme possible futur transfuge du . D’après Football, la direction merengue chercherait à attirer le Gabonais à Bernabeu dès l’été prochain.

Aubameyang a encore un an de contrat chez les Gunners. Même s’ils espèrent le garder, les dirigeants londoniens ne seraient pas contre l’idée de le céder, et récupérer une somme importante en échange. Sa valeur marchande est estimée à 50M€.

Le Real lorgne sur d’autres buteurs pour la saison prochaine, tels qu’Erling Haaland et Harry Kane, mais la piste menant à Aubameyang semble être la plus réaliste et aussi la moins onéreuse.

La semaine dernière, Aubameyang s’est vu conseiller par le président de la fédération gabonaise de changer d’air et rejoindre un club plus huppé. L’opportunité en question pourrait survenir plus tôt que prévu.