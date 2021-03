RUMEUR - Le Barça courtise le meilleur ami de Messi

Le FC Barcelone se rapproche de plus en plus de Sergio Aguero selon différentes indiscrétions.

Il semble de plus en plus probable que Sergio Aguero jouera sous le maillot du FC Barcelone la saison prochaine selon différentes sources.. Le contrat de l'international argentin est sur le point de s'achever à Manchester City et il pourrait avoir envie de mettre une saison difficile derrière lui avec un nouveau départ ailleurs.

L'attaquant des Citizens aurait été en négociations avec le club catalan ces derniers jours et, selon les informations de TyC Sports, il aurait une offre formelle de Joan Laporta sur la table.

Malgré ses problèmes de blessures cette saison, Aguero a plusieurs de prétendants et a été lié au PSG, à la Juventus et à l'Inter, mais Barcelone serait en tête pour sa signature. Si les Blaugrana peuvent se permettre la prime de signature que le joueur de 32 ans voudra pour arriver gratuitement, sa signature pourrait être une décision clé pour plusieurs raisons.

Non seulement Aguero est un talent de classe mondiale qui pourrait combler le vide laissé par Luis Suarez, mais son arrivée pourrait être la clé du séjour de Lionel Messi au Camp Nou.

Sergio Aguero a alimenté les spéculations concernant un transfert à Manchester City pour rejoindre la superstar du FC Barcelone, Lionel Messi, mais l'attaquant des SkyBlues admet être lui-même confronté à un avenir incertain. Deux internationaux argentins se voient poser de sérieuses questions sur l'endroit où ils joueront la saison prochaine. Lionel Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or, et le meilleur buteur de tous les temps de City, Aguero, arrivent en fin de contrat cet été.

Interrogé sur les rumeurs suggérant que l'ancien entraîneur du Barça Pep Guardiola cherchera à mettre en place une réunion avec Lionel Messi à l'Etihad Stadium, Sergio Aguero a déclaré à la chaîne Twitch d'Ibai avec un sourire: "Qui n'aime pas jouer avec Leo ?". Interrogé davantage sur son contrat, avec la possibilité qu'il quitte l'Angleterre à la fin de la campagne 2020-21, l'attaquant de 32 ans a ajouté : "Je ne sais pas ce que je vais faire en juin". Les paris sont ouverts.