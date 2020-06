RUMEUR - La très grosse offre du Real Madrid pour Kai Havertz

Le Real Madrid prévoyait de faire une offre pour Kai Havertz avant que la pandémie de coronavirus n'arrête les merengue.

Le prodige du a été l'un des joueurs les plus remarquables de la depuis que le championnat allemand est revenue en action en mai.

Kai Havertz n'est "pas encore un produit fini" selon Ballack

Selon Bild, le a déposé une offre de 80 millions d'euros pour signer le joueur de 20 ans cet été et le laisser un an de plus à la Bay Arena en prêt.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Cependant, le journal allemand rapporte également que le Bayer Leverkusen n'était pas intéressé par cette offre car il pense pouvoir obtenir plus de 100 millions d'euros pour le joueur dans un avenir proche.

Le contrat de Havertz au Bayer Leverkusen expire en 2022 et le club prévoit d'attendre l'Euro 2021 pour voir la valeur du joueur augmenter.

Pour le moment, le reste intéressé, mais sa poursuite de l'international allemand a été retardée par la pandémie.