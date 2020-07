RUMEUR - David Alaba vers Manchester City

Le défenseur autrichien, David Alaba, pourrait prendre la direction de Manchester City durant l’intersaison en cours.

A en croire les révélations faites par The Guardian, David Alaba serait l’une des cibles de Pep Guardiola pour le mercato estival en cours. Les deux hommes se connaissent très bien puisque le technicien catalan l’a dirigé pendant trois ans du côté de l’Allianz Arena.

City pourrait perdre des éléments en défense dans les prochaines semaines, et pour compenser ces défections on songe à des joueurs expérimentés et qui sont habitués aux consignes du manager en place. Alaba répondrait donc parfaitement à ce profil.

La polyvalence d’Alaba est également un atout. Il peut jouer derrière et aussi en position plus avancée. Sans oublier son expérience au plus haut niveau. A 28 ans, il totalise déjà 80 rencontres en Ligue des Champions.

Depuis quelques semaines, Alaba est en discussions avec le géant bavarois pour une prolongation de son bail. Mais, ces pourparlers s’éternisent et il n’est pas certain du tout qu’ils débouchent sur une issue favorable. De plus, l’Autrichien n’est plus aussi indispensable chez les vice-champions d’ suite à l’éclosion du Canadien Alphonso Davies.