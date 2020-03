RUMEUR - Boca Juniors rêverait de Cavani

Après l’avoir déjà pisté l’hiver dernier, le club argentin de Boca Juniors s’intéresserait de nouveau au meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Edinson Cavani sera en fin de contrat avec Paris lors du prochain mercato. Quelle suite donnera-t-il alors à sa carrière ? Parmi les possibilités qui pourraient s’offrir à lui c’est de rejoindre l’ .

A en croire ce que rapporte le quotidien « Ovacion », le Boca Juniors rêverait de l’attirer dans ses rangs et en faire sa tête de gondole. Les dirigeants de cette formation perçoit El Matador comme le buteur le plus à même à enflammer la Bombonera et prendre notamment la succession de Carlos Tevez.

Le club de Bueinos Aires avait déjà pris la température pour Cavani en hiver dernier, mais sans passer à l’offensive. S’il se manifeste concrètement l’été prochain, il n’aura rien à payer pour l’international uruguayen.

En rejoignant l’Argentine, Cavani se rapprocherait de son pays. Et c’est une perspective qui ne doit pas le laisser insensible, vu qu’il serait proche de sa famille. Affaire à suivre.