Rudiger : "Le Barça ? J'ai dit à mon frère : "Le Real Madrid ou rien".

Le défenseur allemand a été présenté ce lundi comme joueur du Real Madrid. Il a affiché ses ambitions et justifié son choix.

Le Real Madrid a présenté sa première recrue de l'été ce lundi. Antonio Rudiger, le défenseur allemand, est arrivé dans la capitale pour être présenté au pavillon de basket-ball de la Ciudad Deportiva Real Madrid, pour parler aux médias et pour porter le maillot blanc pour la première fois. L'événement s'est déroulé en présence des responsables du club, dont Florentino Pérez, qui a prononcé un discours de bienvenue au joueur, comme il est d'usage dans ces cas-là.

Etaient également présents la famille et les représentants de Rudiger, qui n'ont pas voulu manquer une journée aussi spéciale. A 29 ans, Rudiger arrive à Madrid au meilleur moment de sa carrière. La saison dernière, il était l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe sous le maillot de Chelsea. C'est une bonne affaire pour le club merengue, puisqu'il arrive gratuitement après avoir terminé son contrat au club londonien.

Son recrutement sert à renforcer la ligne défensive, plus précisément le centre de la défense. L'option la plus envisageable pour Ancelotti à l'heure actuelle est de l'associer à Militao afin de placer Alaba au poste d'arrière gauche. Une autre option, moins probable mais dans laquelle Rudiger s'intégrerait parfaitement, serait une ligne de trois défenseurs centraux et deux latéraux. Ce qui est clair, c'est qu'avec son arrivée, l'entraîneur italien a un éventail de possibilités qui s'offrent à lui.

Florentino Pérez souhaite la bienvenue à Rudiger

"Aujourd'hui est une fois de plus un de ces jours spéciaux pour chaque madridista. Aujourd'hui, un de ces grands joueurs arrive au Real Madrid qui nous aidera à être plus compétitifs. Il donnera tout pour gagner chaque match. Une saison de plus, nous nous battrons pour tous les titres, avec humilité. Améliorer notre équipe est un défi. Ce sont des joueurs qui font partie de la légende du Real Madrid. Mais ils ont montré qu'ils représentent ces valeurs de notre club. Parce que comme le dit notre entraîneur Carlo Ancelotti, ce sont de grands madridistas. C'est quelque chose qui se transmet au fil du temps et qui attire les grands joueurs. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle présentation. Aujourd'hui, l'un des meilleurs défenseurs du monde rejoint le Real Madrid. Aujourd'hui, nous accueillons Antonio Rudiger".

"Cher Antonio, à partir de maintenant tu fais partie d'une famille et d'un club unique. Les membres et les supporters sont très fiers de vous avoir parmi eux. Une carrière qui vous a permis de choisir entre de grands clubs, mais vous avez choisi de poursuivre votre carrière au Santiago Bernabéu. Nous voulions aussi compter sur vous. Vous venez d'un grand club convivial comme Chelsea. Vous avez été une grande référence d'une équipe championne. Sans aucun doute, vous êtes un joueur avec une grande expérience dans les grands championnats. A partir de maintenant, tu es un joueur du Real Madrid. Vous avez choisi le plus grand défi de votre carrière. Nous sommes convaincus que vous allez monter sur cette scène avec le caractère que vous avez eu toute votre vie. Vous apprendrez rapidement ce qu'est le Real Madrid. Votre famille est avec vous. Ils savent combien il a été difficile d'arriver ici, mais ils sont fiers d'être ici. Antonio, bienvenue dans votre maison. Bienvenue au Real Madrid".

Antonio Rudiger : "C'était une décision simple à prendre"

"C'est un jour très spécial pour ma famille. Tout d'abord, je tiens à remercier mes parents, car sans eux, je ne pourrais pas être ici. Ils m'ont toujours soutenu et cela a été très important. Egalement au président pour m'avoir donné l'opportunité de jouer dans ce grand club. Egalement aux membres, pour la même opportunité. Je donnerai tout pour ce club. Je veux gagner tous les titres pour tous les fans. Hala Madrid y nada mas !"

"Il me semble que c'est quelque chose de très important. Les victoires sont plus importantes ici. Cela a été prouvé au fil des ans. Même s'il y avait des doutes, le Real Madrid a pu y parvenir. Ce que Madrid a réalisé cette année, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est incroyable. Quand la finale a été jouée, je savais que j'allais jouer ici, donc j'étais ravi qu'ils aient gagné. J'espère que l'année prochaine nous pourrons continuer à être compétitifs. Le Real Madrid a beaucoup de très bons joueurs, également à mon poste. Je suis très confiant. Ma contribution peut apporter de la compétitivité, ce qui nous aiderait beaucoup".

"Le premier contact a eu lieu avec mon agent en septembre de l'année dernière. Puis j'ai parlé à Ancelotti en avril. C'était le contact le plus important car c'est à ce moment-là que j'ai décidé de jouer pour ce club. Lors de la conversation, il m'a dit qu'il me voulait ici, que je pouvais l'aider, lui et l'équipe. A mon âge, c'est suffisant. Nous parlons d'Ancelotti. Vous savez qu'à Madrid, il y aura de la concurrence et je suis prêt à me battre pour ma place".

"Au bout du compte, c'est un très grand club. C'est une étape très importante. Mais j'essaie d'apprécier la pression. J'essaie d'apprécier ce que je fais. C'est une pression que j'aime avoir. J'ai aussi subi la pression de la relégation, mais j'aime bien celle-ci. Il y a eu un intérêt de la part de Barcelone. J'ai dit à mon frère que je voulais jouer pour Madrid ou rien. Ce que je pense de Mbappé, je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas trop pourquoi il a pris cette décision. Je suis heureux d'être ici. Ma famille ne connaît pas grand-chose au football, mais elle sait à quel point Madrid est grand. C'était une décision très simple. J'ai été choqué de voir autant de trophées de la Ligue des champions réunis. Voir ces coupes vous apprend quel est l'unique objectif de ce club. Je veux en faire partie".