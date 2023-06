Rudi Garcia bientôt sur le banc du Napoli ?

Sans club depuis le mois d'avril, Rudi Garcia pourrait rebondir du côté de Naples.

Malgré une saison exceptionnelle à tous les niveaux ponctuée d'un premier titre de champion d'Italie depuis 33 ans et du meilleur résultat du club en Ligue des Champions, le Napoli va devoir se mettre rapidement à la recherche d'un nouvel entraîneur. Luciano Spalletti a en effet expliqué qu'il partirait à l'issue de la saison en raison de son besoin de faire une pause.

Naples cible Rudi Garcia

Plusieurs pistes ont déjà été évoquées pour remplacer le technicien italien, et la dernière est assez surprenante. Ce vendredi, La Repubblica nous apprend que les dirigeants du club sont entrés en contact avec Rudi Garcia pour succéder à Spalletti. Sans club depuis son licenciement d'Al-Nassr, club de Cristiano Ronaldo, au mois d'avril, l'ancien coach de Lille, l'OM et l'OL a même dîné chez le président Aurelio De Laurentiis et pourrait donc faire son retour dans le top 5 européen. Le quotidien italien explique même qu'il serait devenu le favori pour prendre l'équipe napolitaine la saison prochaine.

Il reviendrait pour la deuxième fois en Italie après un passage à l'AS Rome lors duquel il avait terminé deux fois à la deuxième place en Série A avant de connaître une troisième saison plus compliquée et d'être remplacé par... Luciano Spalletti.