Roy Keane peu enthousiasmé par le caractère de Harry Kane

Selon Roy Keane, Harry Kane serait une très bonne recrue pour Manchester United, même s'il estime que l'attaquant manque cruellement de leadership.

Harry Kane veut partir. Il ne s’agit plus d’un secret pour personne, le buteur de Tottenham souhaite quitter son club formateur pour rejoindre une formation plus huppée, et davantage en adéquation avec ses ambitions sportives. L'attaquant veut remporter des trophées, et estime que les Spurs ne peuvent le lui permettre.

Très vite, des clubs qui gagnent justement des titres - comme Manchester City ou Chelsea - ont manifesté leur intérêt pour l'attaquant de 27 ans, sans oublier Manchester United. Mais ces derniers vont avoir du mal à arracher Kane aux Spurs, où il demeure sous contrat jusqu’en 2024… Et pour cause, son prix est élevé.

"Je ne l'ai jamais vu encourager ses partenaires à Tottenham"

En effet, plusieurs montants différents filtrent ces dernières semaines. Difficile donc de savoir pour combien l'international anglais partira. Mais une chose est sûre, il faudra au moins débourser 100 millions d'euros pour le faire venir. Une somme conséquente, pour un joueur qui manque de leadership, selon Roy Keane.

"Je pense que Kane est un joueur incroyable. Je pense que chaque club devrait essayer de le signer. Manchester United doit le signer, je m'en fiche s'il doit coûter 120 millions de livres. Mais je ne pense pas qu'il soit un bon leader", a indiqué l'Irlandais dans des propos repris par le Daily Mail, avant d'argumenter.

"Je ne l'ai jamais vu encourager ses partenaires à Tottenham. Je sais que les gens pourraient dire "eh bien, ce n'est pas dans sa personnalité", ou "il pourrait le faire dans le vestiaire". Je ne pense pas qu'il le fasse, et c'est un gros problème", a ensuite ajouté l'ancienne gloire des Red Devils, souvent critique dans les médias.