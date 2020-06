Rooney : "Salah commence à faire ce que Ronaldo a fait pour Man Utd"

L'ancienne gloire des Red Devils estime que Salah terrorise les défenses adverses autant que Ronaldo le faisait durant ses années à Manchester United.

Selon Wayne Rooney, Mohamed Salah commence à avoir le même impact à que Cristiano Ronaldo à . Au cours des trois dernières années, Salah a joué un rôle essentiel dans la transformation de Liverpool, qui est également devenu vainqueur de la Ligue des Champions et qui donne le rythme en , compétition que les Reds peuvent remporter en signant deux succès supplémentaires.

L'Égyptien était arrivé à Anfield en provenance de la Roma durant l'été 2017, et a depuis marqué 91 buts en 144 apparitions pour le club. 20 d'entre eux ont été inscrits cette saison, Liverpool étant maintenant sur le point de remporter un premier titre de champion en 30 ans, sous la direction de Jurgen Klopp.

Salah a formé le tiers d'un triumvirat d'attaque meurtrier aux côtés de Roberto Firmino et Sadio Mane, qui a détruit les défenses adverses sur la scène nationale. Les Reds ont inscrit 66 buts lors de leurs 29 premiers matches cette saison, et n'ont besoin que de deux autres victoires pour être confirmés champions d' .

Wayne Rooney a crédité Salah d'être une menace constante pour Liverpool dans le dernier tiers, tout en soulignant les similitudes entre le joueur de 28 ans et le quintuple vainqueur du Ballon d'Or en la personne de Cristiano Ronaldo, ancien joueur de Manchester United.

L'attaquant de la a acquis un statut légendaire pour ses performances à United entre 2003 et 2009 avant d'être recruté par le , et Rooney pense que Salah fait peur aux défenseurs de la même manière que le Portugais le faisait à Old Trafford.

"Mo Salah commence à faire ce que Ronaldo a fait pour Manchester United, il est simplement là et ne revient pas toujours défendre, mais il est toujours une menace de sorte que si vous êtes un défenseur ou le milieu de terrain jouant contre lui, vous êtes terrifié par ses possibilités en contre-attaque", a-t-il déclaré au Times.

Salah postule pour une place dans le onze de départ de Klopp contre ce dimanche. Pour rappel, les Reds n'ont perdu des points qu'à deux reprises cette saison et souhaitent retrouver le chemin de la victoire dans un derby crucial du Merseyside qui se tiendra à huis clos, à Goodison Park.