Ronaldo et la Juventus restent sur leur lancée

Opposée à Lecce, la Juventus a rempli son devoir ce vendredi en s’imposant 4-0. Dybala et Ronaldo ont encore marqué.

En ouverture de la 28e journée de , la s’est défaite de Lecce ce vendredi. Les Bianconeri n’ont pas eu à trop puiser dans leurs réserves pour assurer le plein de points, même s’ils ont dû attendre de se retrouver en supériorité numérique pour prendre l’avantage. La seconde période a été totalement sens unique et il y a eu quatre buts d'écart au final.

Durant le premier acte, Lecce a tenu tête à son adversaire, en repoussant les tentatives de son adversaire comme les essais de Cristiano Ronaldo (32e et 41e). Mais, une fois que le verrou a sauté, ce fut l’opération portes ouvertes et les locaux ont déroulé, en multipliant les banderilles.

Fabio Lucioni a laissé ses partenaires à dix en commettant une intervention rugueuse sur un Turinois. Avec un homme en moins, les visiteurs pouvaient difficilement tenir le score nul. Leur calvaire a commencé à la 57e minute lorsque Paulo Dybala a ouvert le score d’une belle frappe à l’entrée de la surface suite à une offrande de Cristiano Ronaldo.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Cristiano Ronaldo impliqué sur trois buts des siens

Passeur sur ce coup, CR7 s’est ensuite transformé en buteur. Comme face à , il a fait la différence en convertissant un pénalty (63e), avec un tir puissant plein axe. Six minutes plus tard, il n’était pas loin d’un doublé, mais le gardien adverse a neutralisé sa reprise de la tête (69e).

A défaut de scorer un deuxième but, le Portugais s’est offert un second « assist ». A la 83e minute, il a servi Gonzalo Higuain d’une sublime talonnade. L’Argentin tout juste entré en jeu n’avait alors plus qu’à conclure. L’honneur de clôturer le festival est ensuite revenu à Matthijs De Ligt. Le Néerlandais a fait la différence en reprenant d’un coup de tête un service de Douglas Costa. Avec ce succès, la Juve compte désormais une avance de quatre points sur la (2e) en tête du classement.