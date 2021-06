Acerbi : "Ronaldo est plus facile à marquer que Lukaku"

Le défenseur italien redoute plus une opposition face à l'avant-centre belge que contre le quintuple Ballon d'Or.

Le défenseur italien Francesco Acerbi a laissé entendre qu'il préférerait affronter Cristiano Ronaldo au lieu de Romelu Lukaku en quarts de finale de l'Euro 2020, car il pense que le capitaine du Portugal "est plus facile à marquer" que le prolifique attaquant belge.

"Lukaku est un attaquant complet"

Acerbi a disputé les 120 minutes de la rencontre qui a vu l'Italie dominer l'Autriche en huitièmes de finale samedi (2-1), les trois buts étant inscrits en prolongation après 90 premières minutes sans but à Wembley. La sélection de Roberto Mancini défiera le vainqueur de l'affrontement entre le Portugal et la Belgique au prochain tour, et Acerbi avoue qu'il aurait plus de chances d'arrêter Ronaldo que Lukaku, qu'il considère comme un "joueur complet".

Quand on lui a demandé après le match contre l'Autriche sur quel homme est le plus difficile à neutraliser d'un point de vue défensif, le défenseur italien a répondu : "Peut-être Lukaku, parce que c'est un joueur complet, ainsi que Cristiano Ronaldo, qui marque toujours. En tant qu'avant-centre, Lukaku est plus difficile à marquer car il a plus de physique, il a de la puissance et est un peu plus qu'un attaquant. Cristiano Ronaldo est l'attaquant classique, mais il est plus facile à marquer que Lukaku."

Ronaldo est actuellement en tête du classement des buteurs du Championnat d'Europe, après avoir marqué cinq buts lors de ses trois premières apparitions dans le tournoi. Le joueur de la Juventus a marqué deux fois lors d'une victoire 3-0 contre la Hongrie et une fois lors d'une défaite 4-2 contre l'Allemagne avant de signer deux pénalités lors du match nul 2-2 contre la France, devenant ainsi le meilleur buteur de tous les temps dans le football international. Avec 109 buts, il est désormais à égalité avec l'Iranien Ali Daei. Un total appelé bien sûr à augmenter encore plus.

Lukaku, quant à lui, a marqué un doublé lors de la première victoire de la Belgique en phase de groupes contre la Russie. Il n'a pas pu trouver le chemin des filets face au Danemark, mais il porté son total à trois buts en trois matchs grâce à un finition limpide contre la Finlande.