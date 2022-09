Ronaldinho aurait aimé rester plus longtemps au PSG

C'est le grand regret de sa carrière : Ronaldinho aurait aimé jouer plus longtemps au PSG.

Ancien joueur du PSG, de 2001 à 2003, Ronaldinho a accordé une interview à Carré dans laquelle il revient sur son passage dans la capitale.

Interrogé sur son pire souvenir au PSG, il répond avec malice : « C'est de ne pas être resté plus longtemps. C'est vraiment la pire chose qui me soit arrivée. Si ça avait été dans une autre formation avec des entraîneurs différents ou d'autres choses, j'aurais aimé rester. Mais tout cela appartient maintenant à Dieu et j'ai fini par aller dans un club merveilleux (le Barça, n.d.l.r.), où j'ai été très heureux. »

Quant à son meilleur souvenir, il évoque les classiques contre l'Olympique de Marseille avec des matches qui, pour lui, « ont toujours été magnifiques ».

Il avoue par ailleurs qu'il aurait aimé jouer dans le PSG d'aujourd'hui : « Jouer avec tous ces grands joueurs : Neymar, Mbappé, Messi… Tous ces joueurs qui évoluent ensemble, j'aimerais vraiment jouer avec eux. »