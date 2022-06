Ronald Koeman démonte le FC Barcelone : "Le club vit dans le passé"

L'entraîneur s'est attaqué à la mentalité de son ancien club tout en défendant son propre système.

Ronald Koeman a accusé le FC Barcelone de vivre dans le passé, l'entraîneur néerlandais s'en prenant à son ancien club. Pour rappel, l'ancien milieu de terrain néerlandais a été licencié en octobre de son poste d'entraîneur du club catalan et a été remplacé par une légende du FC Barcelone, Xavi, sur le banc de touche.

Le Barça trop obnubilé par le 4-3-3

Ronald Koeman, qui devrait remplacer Louis van Gaal à la tête de l'équipe nationale néerlandaise après la Coupe du monde, estime que le Barça vit toujours dans le passé et n'a pas évolué depuis qu'il s'est appuyé sur un football tiki-taka basé sur la possession. "Je suis en faveur de la domination du jeu", a-t-il déclaré à Esport3.

Manchester City prêt à casser sa tirelire pour un joueur du Barça

"Si vous jouez avec trois défenseurs centraux et cinq défenseurs, vous ne pouvez pas dire que c'est un système défensif. Avec ce système pendant trois ou quatre mois, nous avons joué les meilleurs matchs de ces dernières années. L'exemple le plus clair a été la finale contre l'Athletic Bilbao", a ajouté le futur sélectionneur des Pays-Bas.

"J'ai des doutes sur le fait de payer 50M€ pour Lewandowski"

"Le Barça vit dans le passé, dans le 4-3-3, dans le 'tiki-taka'. Le football a changé. Maintenant, il est plus rapide, plus physique. On ne peut pas vivre dans le passé", a conclu Ronald Koeman. Le manager néerlandais s'est également exprimé sur les liens entre le club catalan et Robert Lewandowski, qui a exprimé son désir de quitter le Bayern Munich cet été.

Lewandowski au Barça, Tebas donne son avis

L'article continue ci-dessous

Koeman est un fan de la star polonaise, mais il dit avoir des doutes sur le fait de payer une grosse somme pour s'assurer les services de Lewandowski : "Robert Lewandowski est un grand joueur, un buteur régulier, mais il a un certain âge", a-t-il déclaré. "35 ans ? J'ai des doutes sur le fait de payer 50 ou 60 millions pour un joueur, en plus de son salaire".

"Il lui reste peut-être deux ans à vivre dans le football de haut niveau. J'aurais beaucoup de doutes sur le fait de le signer ou de ne pas le signer", a conclu Ronald Koeman. Un sentiment que partage sûrement le club catalan qui essaye par tous les moyens de faire réduire au maximum l'indemnité de transfert demandé par le Bayern Munich.