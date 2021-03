Rodrygo, la fake news qui a trompé tout le monde

Le compte du Real Madird a été piraté et a diffusé une fake news sur Rodrygo, ce mardi.

Mardi matin, le compte Twitter et le site web du Real Madrid ont annoncé que leur jeune attaquant brésilien Rodrygo avait été ajouté à la liste des blessés. La communication du club n'a pas trop dévoilé sur le sujet et pour cause, c'était l'ouevre d'un pirate informatique.

"Suite à des tests effectués sur notre joueur Rodrygo par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une blessure musculaire à la cuisse droite.", pouvait-on lire sur un tweet totu ce qu'il y a de plus officiel par le Real Madrid, qui a été effacé après la découverte de la supercherie.

Plusieurs journalistes de football ont partagé la nouvelle, l'attaquant ne semblant apparemment confirmé pas en lice pour une place dans l'équipe de ce soir pour le match retour crucial en 8es de finale retour de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame.

Avec Eden Hazard déjà absent, Karim Benzema aurait reçu une pression encore plus grande en attaque.

L'attaquant français aurait alors certainement été rejoint par Vincius et Marco Asensio pour constituer le trident offensif. La nouvelle s'est rapidement répandue avant que le club ne supprime l'article de son site Web (environ 30 minutes après sa publication) avec la conviction qu'il s'agissait du travail d'un hacker.

En marge de cette farce finalement inconséquente, le jeune espoir auriverde du Real Madrid estime que le succès étriqué face à Elche (2-1), samedi, a permis aux Madrilènes de reprendre confiance.

"Nous avons vraiment souffert, mais nous ressortons de ce match avec les trois points. Ça a été un match difficile, mais on s’est battus jusqu’à la fin, comme l’exige toujours le Real Madrid. Et voilà, la victoire est pour nous. Ils ont joué très bas sur le terrain et l’ouverture du score a compliqué les choses", a d'abord confié Rodrygo face aux médias.



"On a su faire preuve de patience tout en mettant du rythme. Comme nous le demande toujours le Mister. Il nous a dit de changer de système. Nous étions à trois défenseurs et on est revenu en 4-3-3. Nous sommes plus habitués à ce système et tout s’est bien passé pour nous ensuite", a ensuite ajouté le Brésilien, déterminé.