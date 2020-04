Robert Moreno raconte la remontada du Barça contre le PSG

Le coach de l'AS Monaco Robert Moreno s'est remémoré sa soirée du 8 mars 2017 et la fameuse remontada du Barça.

Adjoint de Luis Enrique, coach du Barça à l'époque, Robert Moreno est revenu sur la remontada du Barça comme il l'a vécue de l'intérieur dans des propos accordés à RMC.

Le Barça avait renversé le PSG en (6-1). mais Moreno avait eprdu espoir juste avant la fin, alors que Paris l'avait emporté 4-0 au Parc à l'aller.

"Directement après la défaite, on a commencé à préparer ce match. Dès que nous sommes rentrés à Barcelone, on s'est demandé comment gagner, comment inverser le résultat. On avait d'ailleurs changé de système face à l'Atlético puis lors des matchs suivants.", a raconté Moreno.

"J'étais dans les tribunes durant la rencontre, mais au moment du 4-1 (à la 88e, sur le premier but de Neymar, ndlr), je pensais que c'était fini donc je suis retourné au vestiaire. Et puis j'ai entendu le 5e, et le 6e but, alors je suis vite ressorti sur le terrain. C'était incroyable.", se souvient l'actuel coach de .