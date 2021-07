Riyad Mahrez donne un indice sur son avenir

L’international algérien Riyad Mahrez a évoqué ses plans pour la suite de sa carrière.

Riyad Mahrez fait aujourd’hui partie des principaux joueurs de Manchester City, la meilleure équipe d’Angleterre. Et il a bien l’intention de le rester. Alors que son contrat chez les Eastlands expire dans deux ans, le natif de Sarcelles ne se voit pas ailleurs. Pour la simple raison qu’il ne perçoit pas l’utilité de changer de tunique.

« Pas envie de quitter la Premier League »

Dans un entretien accordé à la chaine Youtube Oui Hustle, l’international algérien a déclaré qu’il ne pense guère à un changement de clubs. « Si j’ai envie d’aller plus haut ? Je ne vois pas ce qu’il y a de plus haut que City. Essayer un autre championnat ? Non, j’aime vraiment l’Angleterre et le football anglais est magnifique. Je n’ai pas envie de le quitter. Et j’ai des objectifs à aller chercher ».

Si Mahrez se plait chez les Sky Blues, c’est aussi parce qu’il continue d’apprendre chaque jour auprès de l’un des meilleurs entraineurs de l’histoire. « Pep pour moi, c’était les années du Barça. Quand on était jeunes, on kiffait son équipe. Et quand tu vois qu’il te veut c’est flatteur. L’acclimatation (à Manchester City) ce n’était pas facile. Mais j’avais juste besoin d’adaptation. Ma relation avec Guardiola aujourd’hui ? Une relation coach-entraineur, c’est un coach de très grande envergure. Tout le monde connait ».

« Ce que tu as fait hier ne compte plus »

La saison dernière, City a remporté deux compétitions nationales, survolant notamment la Premier League. Et sur le plan personnel, le Fennec a aussi connu une campagne exceptionnelle. Néanmoins, ni lui ni son équipe n’envisagent de se reposer sur leurs lauriers. « Le football, c’est une remise en question perpétuelle, a-t-il souligné. On l’a vu avec Kylian Mbappé. Il a gagné le Mondial il y a trois ans. Là, il a raté le pénalty. Tout le monde lui est tombé dessus. Tout ce que tu as fait hier, ils s’en foutent, c’est le passé. Tu dois regarder devant. Quand tu gagnes, l’année prochaine il faut revenir et essayer de gagner encore. C’est la bonne mentalité. Et ceux qui l’ont réussissent beaucoup ».

Mahrez a ensuite pris comme exemple le tennismen Rafael Nadal, en tant que sportif du haut niveau et qui ne se permet aucun relâchement : "Une fois, il en était à 11 Roland-Garros de gagnés. Et il était en train de perdre dans ce tournoi. Il raconte qu’il entendait une voix dans sa tête qui lui disait « c’est bon Rafa, tu en as déjà gagné 11 ». Et bhe lui, non, il continue, il va chercher, même blessé. Il pousse et il gagne. Et c’est ça les vrais champions. Quand tu gagnes, faut que tu regagnes sinon on dira qu’on est fini. Il faut te surpasser tout le temps."