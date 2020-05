Riyad Mahrez révèle avoir été proche de signer à l'OM

L'ailier de Manchester City a passé un test pour s'engager à l'OM alors qu'il avait 18 ans. Le club lui avait finalement préféré Billel Omrani.

Et si Riyad Mahrez avait rejoint l' à l'âge de 18 ans ? Dans un live Instagram réalisé ce dimanche soir avec le journaliste Smaïl Bouabdellah, l'actuel ailier de a révélé avoir passé un essai avec les Olympiens à cette époque-là.

"Je suis parti faire des essais à Marseille, a-t-il détaillé. J'étais très content parce qu'avant, mon club de coeur, c'était Marseille. J'aimais bien le PSG, parce que c'est ma ville, mais Marseille, je voulais trop aller là-bas.

"Je vais à Marseille. Je m'entraîne, je me rappelle, le coach de la CFA, c'était Franck Passi. (José) Anigo directeur sportif du club à ce moment-là) est descendu voir l'entraînement. Il m'a pris dans son bureau, il m'a dit : 'Franchement, j'ai envie de te faire signer.' Dans ma tête, j'étais dans un film. J'avais 18 ans. Huit mois avant, j'étais à Sarcelles."

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"C'est un détail mais il m'a dit : 'Tu es venu comment, en train ? Tu veux rentrer quand, ce soir ?' J'ai dit oui. Il a dit à sa secrétaire : 'Prends-lui un billet d'avion pour ce soir.' Il m'a passé des maillots de Marseille. Je suis rentré, je croyais que j'avais signé."

Le joueur donne ensuite quelques précisions concernant l'échec du dossier : "On ne connaît pas vraiment les dessous, mais, trois ou quatre jours après, il appelle mon agent, et lui dit : 'On a un joueur qui est pareil ici, on veut que ce soit lui qui passe, on veut pas lui mettre des bâtons dans les roues.' Le joueur c'était (Billel) Omrani."

Par la suite, Mahrez passera par avant de rejoindre la Premier avec un premier titre de champion dès sa première saison à Leicester en 2016, puis un autre l'an dernier avec les Citizens.