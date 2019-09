River et Boca se quittent sur un nul

Le Superclassico argentin entre le River Plate et le Boca Juniors s'est achevé sans vainqueur ce dimanche.

Le choc entre les deux géants argentins a accouché d'une souris ce dimanche. Opposés à l'occasion de la 5e journée de la Superliga, les deux formations se sont quittées sur un bon vieux 0-0. Le spectacle n'a pas été au rendez-vous, même s'il y a eu quelques occasion nettes de part et d'autres.

Devant son public, River Plate a été le plus entreprenant, avec pas moins de 17 tirs tentés. Mais aucun n'a fini au fond. Borré et Nacho sont ceux qui ont le plus vendangé. Le Boca, pour sa part, orphelin de Dario Benedetto, s'est contenté de défendre. L'objectif des hommes d'Alfaro était clairement d'assurer le nul vu leur tactique minimaliste.

¡FINAL DEL PARTIDO! SuperclásicoMonumental



River empató 0 a 0 en el Monumental frente a Boca.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/bY4fEt1K7J — River Plate (@RiverPlate) September 1, 2019

Pour rappel, Boca-River c'était l'affiche de la finale de la dernière Copa Libertadores. Le River s'était adjugé le sacre en triomphant à Madrid.

Les deux équipes vont encore se retrouver dans cette compétition continentale. Ça sera en demi-finale et non en finale cette fois-ci. Les oppositions sont prévues les 1er et 22 octobre prochain.