Rivaldo : "Xavi sera sous pression à Barcelone à cause de Guardiola"

L'ancien milieu brésilien estime que l'ex-capitaine blaugrana serait un bon coach pour l'équipe catalane, mais il devra faire face à la pression.

Rivaldo estime que Xavi deviendra entraineur de Barcelone dans le futur grâce à sa connaissance profonde du club et aussi à la faveur de son tempérament et de ses idées.

Les champions d' avaient pris contact avec leur ancien capitaine après s'être séparés d'Ernesto Valverde en janvier dernier, et bien que Xavi - actuellement entraineur du club qatari Al-Sadd - les ait refusés, il devrait un jour s'installer sur le banc du Camp Nou. L'intéressé a lui-même évoqué récemment son désir de prendre les commandes de son ancienne équipe, en soulignant "qu'il ne peut y avoir de personne toxique dans les vestiaires" s'il est nommé dans un proche avenir.

L'ancien attaquant brésilien Rivaldo a également averti que Xavi pourrait être soumis à une pression supplémentaire en raison de sa réputation et de ses similitudes avec un autre milieu de terrain devenu entraineur du Barça, Pep Guardiola. Le Ballon d'Or 1999 pense que le succès de Guardiola, l'ancien entraîneur de Xavi au Barça, pourrait mettre des attentes supplémentaires sur le joueur de 40 ans, et qu'il aurait besoin de recrues supplémentaires pour atteindre un niveau similaire - mais au niveau du style, il a un profil parfait

Plus d'équipes

Rivaldo a déclaré à Betfair: "Je crois que Xavi deviendra l'entraineur Barcelone à l'avenir car c'est non seulement une bonne personne qui connaît le club à fond, mais semble également avoir de bonnes qualités en tant que manager. Au bon moment, il saura que le temps d'entraîner Barcelone est venu et il tentera de rapprocher son équipe du Barça de sa génération dorée au Camp Nou. La pression pour élever le club à ce niveau sera élevée, en particulier parce qu'il avait une carrière professionnelle similaire à Pep Guardiola, un style de jeu quelque peu identique et qu'il pouvait désormais reproduire un système dans lequel il était maestro."