Rivaldo déconseille au Barça un échange Pjanic-Arthur

Dans sa chronique pour Betfair, Rivaldo, qui suit toujours l’actualité du Barça, conseille au club catalan de garder Arthur.

Arthur Melo serait la cible privilégiée de la Juve, mais le joueur ne serait pas disposé à signer chez les champions d' .

Arthur a un contrat avec le Barça jusqu'à l'été 2024 avec une clause de libération de 400 millions d'euros, tandis que Transfermarkt lui donne une valeur de marché de 70 millions d'euros.

"Des rumeurs circulent selon lesquelles le Barça pourrait être intéressé par la signature de Miralem Pjanic de la , et bien qu'il soit un bon joueur, je pense que le club devrait se concentrer davantage sur le présent et sur ce qui reste à jouer en cette saison", a écrit Rivaldo dans sa chronique pour Betfair.

"Il y aura du temps pour penser aux transferts, surtout parce que certains joueurs doivent partir avant que d'autres n'arrivent, et le club doit s'assurer qu'il ne crée pas une équipe trop volumineuse, laissant ainsi certains joueurs sans possibilité de jouer.", a encore analysé le Brésilien.

"La Juventus semble intéressée par un échange potentiel de Pjanic avec Arthur et bien sûr, je pense que le Brésilien serait une excellente signature pour les Italiens car il est un joueur de classe mondiale. Quoi qu'il en soit, je pense toujours qu'Arthur devrait rester à Barcelone car il est jeune et est arrivé récemment au club. Bientôt, il confirmera sa place dans le onze et commencera à réaliser son potentiel".