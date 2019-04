Rio Ferdinand : "Messi ou Cristiano Ronaldo ? Ils sont tous les deux au panthéon des plus grands"

L'ancien international anglais estime qu'il faut arrêter d'essayer de départager Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Rio Ferdinand juge que le débat sans fin sur le choix du celui qui est meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo doit être définitivement clos, insistant sur le fait que le duo devrait simplement se voir attribuer sa place dans le panthéon des plus grands joueurs de l'histoire.

Ferdinand, qui a joué aux côtés d'un jeune Ronaldo alors que ce dernier découvrait le plus haut niveau sous la direction de Sir Alex Ferguson à , n'a pas été surpris par l'ascension et la constance sur la durée de la superstar de la , qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions. Il est également plein d'admiration envers maestro barcelonais Messi et suggère que le duo en question s'est depuis longtemps assuré une place dans le club des icônes incontestables du jeu

"Nous sommes chanceux d'être en présence de ces deux footballeurs extraordinaires et peu importe si vous pensez que l'un est meilleur que l'autre à ce stade", a déclaré Ferdinand à Goal lors d'un événement destiné à promouvoir son nouveau film 90 Minutes. Les autres sont ridicules devant leur talent et ce qui les met si loin devant tous les autres est leur force mentale. Ce domaine de leur jeu ne cesse de m'étonner et de les séparer de tous les autres. C'est une chose devant laquelle je m'émerveille."

L'article continue ci-dessous

"Leur rivalité les a poussés à se transcender"

"Vouloir constamment faire ce qu’ils ont fait à ce niveau-là depuis si longtemps peu de gens parviennent à le faire. Et lorsque vous ajoutez leur talent, c’est une combinaison incroyable. En tant que téléspectateurs, la joie que nous vivons est de regarder cette incroyable bataille entre deux grands joueurs qui sont clairement motivés par le fait qu’ils jouent à la même époque du football", a poursuivi l'ancien Red Devil.

Ferdinand a ensuite pris pour exemple les prestations des deux virtuoses à l'occasion du précédent tour de la Ligue des Champions, quand la Pulga a répliqué avec quatre gestes décisifs au hat-trick du Portugais : "Si Ronaldo réussit un triplé une nuit en , sachez simplement que Messi suivra la nuit suivante avec coup de chapeau à lui seul ou une sorte de but fou que lui seul peut marquer. C'est un remarquable show et on doit en profiter. Je pense que ces deux-là ont vraiment été motivés l'un par l'autre et nous avons vu des exemples montrant comment cela fonctionne dans d'autres sports également".

90 minutes est un film à voir absolument pour tous les fans de football. Le DVD et le téléchargement numérique sont disponibles pour téléchargement maintenant.