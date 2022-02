Rigobert Song nouveau sélectionneur du Cameroun

La sélection du Cameroun a un nouveau patron. Quelques jours après le licenciement du Portugais Toni Kroos, la fédération a fait le choix de miser sur Rigobert Song en tant que sélectionneur. Une décision forte et qui a été surtout voulue par Samuel Eto’o.

Song fait partie des plus grands joueurs de l’histoire du Cameroun. Il a notamment participé à la conquête de deux CAN au début de ce siècle (2000 et 2002). Il totalise en outre 137 sélections. Cependant, son expérience comme coach est limitée.

L'article continue ci-dessous

Jusque-là, l’ancien messin s’est uniquement occupé de la sélection olympique du Cameroun. A 45 ans, il se voit donc attribuer une lourde responsabilité. Et sa mission principale sera de guider ses troupes à la Coupe du Monde au Qatar.

Le barrage contre l’Algérie en point de mire

Les Camerounais affronteront en matches barrage l’Algérie, les 25 et 29 mars prochain. Le match aller est prévu à domicile, et le retour à Blida. La tâche sera donc ardue. Les Lions n’ont pas le droit à l’erreur, eux, qui ont déjà manqué l’édition 2018 en Russie.

Pour rappel, Conceiçao a été congédié à son poste après avoir manqué de remporter la CAN. Malgré son statut de pays hôte, le Cameroun a échoué en demi-finales. La consolation c’était la médaille de bronze et aussi une série d’invincibilité à domicile qui s’étire depuis 1998. Une série que Rigobert Song va devoir maintenir.