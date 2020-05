Ribéry a repris l’entrainement à la Fiorentina

Le Français Franck Ribéry a pu s’entrainer ce jeudi pour la première fois après 5 mois d’inactivité.

Franck Ribéry est de retour ! Remis de son opération à la cheville, qu’il a subie en décembre dernier, l’ancien international français a pu se présenter au centre d’entrainement de la pour une séance individuelle.

L’ancien joueur du Bayern aurait pu retrouver le terrain dès le mois de mars dernier, n’était-ce l’interruption de l’activité à cause de la pandémie de coronavirus. Ces dernières semaines, il a dû prendre son mal en patience et s’est entretenu chez lui en attendant le déconfinement en .

Le Boulonnais va continuer à monter en puissance jusqu’à pouvoir retrouver ses coéquipiers pour des séances complètes. Avant sa blessure, il avait participé à 11 matches et marqué 2 buts pour la formation florentine.

Il n’est pas certain que Ribéry rejoue un match cette saison puisque le retour de la est tout sauf acté. Cela étant, la tendance est positive et il y a de fortes chances pour que le championnat italien puisse repartir dès le mois de juin. Pour rappel, son contrat du côté d’Artemio Franchi expire cet été vu qu’il n’avait signé que pour un an.