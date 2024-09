Clash Luis Enrique - Dembélé, la position tranchée de Nasser Al-Khelaifi

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a pris position dans le clash qui oppose Luis Enrique à Ousmane Dembélé.

Le Paris Saint-Germain se déplace à Londres, mardi, pour défier Arsenal dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Champions. Un voyage qui se fera sans Ousmane Dembélé, écarté du groupe par Luis Enrique pour des raisons disciplinaires. Quelques heures après cette décision radicale du technicien espagnol, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi a tranché entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé.

Luis Enrique sanctionne Ousmane Dembélé

Joueur le plus décisif du PSG cette saison, Ousmane Dembélé (4 buts, 3 passes décisives) ne jouera pas contre Arsenal, mardi. Comme révélé par RMC Sport plus tôt dans la journée, l’international français est bel et bien écarté et ne fait pas partie du groupe convoqué pour affronter les Gunners.

Si le PSG a évoqué une « décision technique de Luis Enrique » dans la matinée, L’Equipe a fait savoir que le technicien asturien a pris cette décision après avoir eu une explication musclée avec le Français, vendredi soir. L’ancien entraineur du Barça n’aurait pas apprécié certains choix d’Ousmane Dembélé lors du match contre Rennes (3-1). Face à cette situation, Nasser Al-Khelaifi a pris une décision radicale.

Nasser Al-Khelaifi approuve la décision de Luis Enrique

C’est l’une des nouvelles qui font la une des médias ce lundi en plus de l’annonce de la retraite internationale d’Antoine Griezmann. Si Ousmane Dembélé va manquer au PSG contre Arsenal, Luis Enrique ne laisse pas passer les écarts et impose son autorité. L’ex-sélectionneur de l’Espagne peut d’ailleurs compter sur le soutien de son président qui valide la sanction contre ‘’Dembouz’’.

Selon les informations de Canal+, Nasser Al-Khelaifi estime que Luis Enrique a « un contrôle total sur l’autorité de son groupe » dont il est l’unique décisionnaire. Ousmane Dembélé devra donc se plier aux décisions de son coach comme tous ses coéquipiers.