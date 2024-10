PSG, Luis Enrique en rajoute une couche sur Ousmane Dembélé

Nice vs Paris Saint-Germain

En conférence de presse, samedi, Luis Enrique est revenu sur la polémique relative à la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain est en déplacement à Nice, pour le compte du match en clôture de la septième journée de Ligue 1. En conférence de presse, samedi, l’entraîneur du club francilien, est revenu sur la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé avant le déplacement à Londres.

Luis Enrique assume la mise à l’écart de Dembélé

Avant le déplacement à Londres pour défier Arsenal, le coach Luis Enrique a écarté Ousmane Dembélé du groupe. L’ailier français a eu une altercation avec son entraîneur après le match contre le Stade Rennais (3-1). Sans l’ancien du Dortmund, le PSG s’était incliné face aux Gunners (2-0) à Londres. En conférence de presse, ce samedi, avant Nice, l’ancien sélectionneur de la Roja assume ses responsabilités.

« Comme je l’ai dit, lorsqu’un joueur ne correspond pas aux obligations, il n’est pas prêt. Cela concerne tous les joueurs. Je suis dur quand il faut être dur et permissif quand il le faut. Chaque joueur à une série d’obligations à remplir, si un joueur fait une erreur grave, je prends les décisions qu’il faut. Même si elles sont difficiles. Personne ne prendra les décisions pour moi, je peux me tromper, mais c’est comme ça », a déclaré Luis Enrique. « Je n'ai aucun problème à prendre des décisions. Personne ne va les prendre pour moi. Si elles échouent, c'est de ma faute, c'est clair. Mais c'est à moi de les prendre et je les assume », a ajouté Lucho. Dembélé devrait rejouer ce dimanche avec le PSG.

Par ailleurs, Luis Enrique revient sur sa réponse jugée arrogante envers Margot Dumont, journaliste de Canal+, après la défaite face à Arsenal. « Je ne sais pas ce qui s'est dit. J'essaie toujours de protéger mes joueurs. Le responsable dans les défaites c'est l'entraîneur. Je n'ai rien d'autre à dire. Ce que je ne peux pas contrôler, je n'essaie pas de le contrôler. Je n'ai rien à ajouter », a souligné l’Asturien.