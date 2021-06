Rennes refuse de lâcher Camavinga pour les JO

Le Stade Rennais n’a pas l’intention de libérer son milieu de terrain Eduardo Camavinga pour les JO de Tokyo.

La liste des Bleuets retenus pour les Jeux Olympiques de cet été a été dévoilée ce jeudi. 18 joueurs y figurent dont Eduardo Camavinga, qui a déjà représenté les A.

Le natif d’Angola se ferait certainement une joie de participer à cette prestigieuse épreuve. Or, il y a de fortes chances pour qu’il n’ait pas cette possibilité. Son club de Rennes n’est pas disposé à le libérer durant cette partie.

Pour Holveck, c’est niet

C’est Nicolas Holveck, le président du SRFC lui-même, qui a mis son véto pour que Camavinga s’envole au Japon. « Nous avons à disputer les barrages de la Ligue Europa Conférence les 19 et 26 août, c’est essentiel pour nous d’aller en phase de groupes. Nous n’y sommes pas favorables (à la libération de Camavinga), on a besoin de tous nos atouts. Pour nous, c’est impossible », a-t-il déclaré à L’Equipe.

L'article continue ci-dessous

Camavinga totalise 4 apparitions avec l’équipe de France Espoirs, dont 3 à l’occasion de l’Euro des moins de 21 ans.

Rennes n’est pas le seul club français à s’opposer au départ de l’un de ses sociétaires pour ce tournoi olympique. C’est aussi le cas de quatre autres formations de Ligue 1, dont l’Olympique Lyonnais qui est contre la sélection de Maxence Caqueret. C’est ce que rapporte RMC Sport.

A noter, pour la petite histoire, que le club le plus représenté dans la liste des 18 de Sylvain Ripoll c’est le club mexicain des Tigres qui est le plus représenté avec ses deux éléments André-Pierre Gignac et Florian Thauvin.