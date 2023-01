Rennes – Nice : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Rennes-Nice.

Commencer l'année par une victoire

Pour la reprise de la Ligue 1, le Stade Rennais (4e avec 31 points) a chuté à Reims (3-1) et s'est fait doubler par l'OM au classement.

L'OGC Nice a pour sa part résisté à domicile au RC Lens avec un score nul et vierge. Les deux équipes auront donc à cœur de commencer l'année par une victoire afin d'oublier la déception de la reprise.

Date, horaire et lieu de Rennes-Nice

Date : lundi 2 janvier 2023

Ville : Rennes (France)

Stade : Roazhon Park

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 17e journée de la Ligue 1 Uber Eats.

Arbitre de la rencontre : Monsieur Thomas Léonard (France).

Sur quelle chaîne voir le match Rennes-Nice ?

En France, la rencontre entre Rennes et Nice sera diffusée simultanément sur C+ Foot et sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Rennes-Nice

En France, il sera de possible de voir le match Lille-Reims en streaming sur l'application MyCanal sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Rennes-Nice

Pour cette rencontre, Rennes sera privé de Baptiste Santamaria (en phase de reprise, de Désiré Doué (cheville) et de Lorenz Assignon (psoas).

En revanche, Bruno Genesio pourra s'appuyer sur Lovro Majer. Mondialiste avec la Croatie, le joueur a profité d'un repos bien mérité avant de regagner la Bretagne.

Du côté de l'OGC Nice, Lucien Favre sera encore privé d'Aaron Ramsey, qui devrait revenir enfin au club la semaine prochaine mais aussi de Marcin Bulka et de Youcef Atal qui sont blessés.

L'équipe probable de Rennes : Mandanda - H. Traoré, Omari, Théate, Meling - Bourigeaud, Xeka, Tait, Terrier - Gouiri, Kalimuendo.

L'équipe probable de Nice : Schmeichel - Todibo, Dante, Rosario - Lotomba, Thuram, Lemina, Bard - Pépé, Laborde, Barkley.

Les statistiques à connaître avant Rennes-Nice

● Rennes n'a remporté qu'un seul de ses 14 derniers matches face à Nice en Ligue 1 (5 nuls, 8 défaites), c'était le 13 décembre 2020 (1-0 à l'extérieur). Il n'y a que face à Lille (21% – 9/43) que le SRFC affiche un plus faible pourcentage de victoires au XXIe siècle en L1 que face à Nice (28% – 11/40) parmi les clubs actuellement dans l'élite.

● Rennes n'a remporté aucune de ses 7 dernières réceptions de Nice en Ligue 1 (2 nuls, 5 défaites), pire série en cours face à un adversaire dans l'élite. Les Rennais ont même perdu 5 de leurs 7 derniers matches à domicile face aux Niçois dans l'élite, soit autant que lors des 34 précédents (20 victoires, 9 nuls).

● Rennes a perdu 3 de ses 4 derniers matches disputés en janvier (1 victoire), après être resté invaincu lors des 6 précédents (3 victoires, 3 nuls).

● Nice a remporté ses trois matches disputés au mois de janvier en Ligue 1 en 2022, autant que lors de ses 12 précédents disputés combinés lors du premier mois de l'année (5 nuls, 4 défaites).

● Rennes a gagné 15 matches à domicile en Ligue 1 en 2022 (2 défaites), aucune équipe du Top 5 européen ne fait mieux. Le Stade Rennais a l'occasion, en cas de victoire, d'égaler son record de succès consécutifs sur ses bases en L1, établi entre novembre 2004 et avril 2005 (8).

● Nice a marqué lors de chacun de ses 6 derniers matches à l'extérieur en Ligue 1 (8 buts), ne perdant qu'un seul match dans cette série (3 victoires, 2 nuls), à Paris le 1er octobre (1-2).

● Seul le PSG (45) a marqué plus que Rennes (32) en Ligue 1 cette saison, tandis qu'aucune équipe n'a moins marqué que Nice (15) dans l'élite en 2022-2023.

● Rennes a vu 18 joueurs différents être impliqués dans au moins un but en Ligue 1 cette saison, seul

Marseille (19) fait mieux.

● Le gardien de Rennes Steve Mandanda a disputé 40 matches en janvier en Ligue 1, plus que tout autre joueur actuel de l'élite.

● Les 18 derniers buts de Nice à l'extérieur en Ligue 1 ont été marqués depuis l'intérieur de la surface. Le Gym n'a en fait marqué qu'une seule fois depuis l'extérieur de la surface en déplacement en L1 en 2022, c'était son 1er but de l'année le 9 janvier à Brest (0-3) par Kasper Dolberg.