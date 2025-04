Rennes - Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming gratuit et compos

Derby breton sous tension ! Rennes et Habib Beye, qui avait refusé Nantes cet hiver, accueillent les Canaris pour un match aux enjeux multiples.

L'air du derby flotte sur le Roazhon Park ! Ce vendredi soir (20h45), en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, le Stade Rennais (11e) accueille son voisin et rival historique, le FC Nantes (13e). Au-delà de la suprématie régionale, ce match revêt une importance capitale pour les deux équipes : Rennes veut valider son redressement et son entraîneur convaincre, tandis que Nantes a besoin de points pour s'éloigner de la zone rouge. Le tout pimenté par la présence sur le banc rennais d'Habib Beye, qui avait refusé de rejoindre... Nantes en décembre.

Rennes et Beye : un derby pour enfin convaincre ?

Depuis l'arrivée d'Habib Beye mi-janvier, Rennes va mieux. Sortis de la zone dangereuse pour remonter à la 11e place après notamment une victoire éclatante au Havre (5-1) la semaine passée, les Rouge et Noir ont quasiment assuré leur maintien. Pourtant, le bilan de l'entraîneur reste mitigé aux yeux de certains observateurs, en raison de difficultés persistantes face aux équipes du Top 10. Ce derby à domicile est donc une occasion parfaite pour Beye de marquer les esprits et de rallier les sceptiques à sa cause, d'autant que Nantes n'a plus gagné au Roazhon Park depuis 2013 (6 défaites consécutives).

AFP

Nantes : fraîcheur et besoin vital de points

Les Canaris arrivent en Ille-et-Vilaine avec un atout : la fraîcheur. Leur match contre le PSG a été reporté, leur offrant deux semaines sans compétition – une situation qui a d'ailleurs agacé Antoine Kombouaré. Ce repos forcé pourrait être bénéfique pour un groupe nantais sous pression, qui ne compte que trois points d'avance sur la place de barragiste. Vainqueurs du match aller à la Beaujoire (contre le Rennes de Sampaoli), les Nantais chercheront à rééditer une performance solide à l'extérieur, comme lors de leur surprenante victoire à Nice lors de leur dernier déplacement.

Beye face à son "non-club"

Cette rencontre aura une saveur très particulière pour Habib Beye. Approché par le FC Nantes en décembre pour potentiellement remplacer Kombouaré, il avait finalement décliné l'offre. « Celui qui a refusé d'aller à Nantes, c'est moi », a-t-il tenu à clarifier cette semaine, ajoutant une dose de tension personnelle à la rivalité. Dans ce contexte électrique propre aux derbies, où "le classement ne compte pas", l'issue de ce duel breton s'annonce plus indécise que jamais.

Horaire et lieu du match Rennes - Nantes

📍 Infos pratiques 🏟️ Lieu Stade de la Beaujoire (Nantes) 🗓️ Date Vendredi 18 avril 2025 ⏰ Heure 20h45 (heure française) ⚽ Match Nantes - Rennes (30e journée de Ligue 1)

Les compos probables du match Rennes - Nantes

Rennes : Samba ; Rouault, Jacquet, Brassier : Truffert, S. Fofana, Matusiwa, D. Cissé, Assignon ; Kalimuendo, Blas.

Nantes : A. Lopes; Amian, S. Sow, Castelleto, Pallois, Cozza; Lepenant, D. Augusto, Leroux ; Abline, Simon.

Sur quelle chaine regader Rennes - Nantes ?

📺 Diffusion TV & Streaming 🇫🇷 France DAZN (via MyCanal & Prime Video) 🇧🇪 Belgique / 🇩🇪 Allemagne DAZN 🌍 MENA BeIN Sports MENA 4 • Streaming : BeIN Connect, TOD 🇵🇹 Portugal Sport TV 5 🇧🇦 Balkans Arena Premium 3 🇹🇷 Turquie BeIN Sports 3 🇷🇺 Russie Okko Sport

