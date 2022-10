Rennes - Lyon : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Rennes-Lyon.

La semaine a été agitée pour l'Olympique Lyonnais avec le remplacement de Peter Bosz par Laurent Blanc. L'entraîneur français a pour mission de relancer l'OL qui a raté son début de saison (9e avec 14 points avant la 11e journée de Ligue 1) et cela passe par un périlleux déplacement à Rennes.

Les Bretons sont en pleine forme puisqu'ils viennent de battre le Dynamo Kiev en Ligue Europa, jeudi soir (0-1) et toutes compétitions confondues, ils sont invaincus depuis 10 rencontres. La dernière défaite des Rennais remonte au 27 août (2-1 à Lens, 4e journée de Ligue 1).

Date, horaire et lieu de Rennes - Lyon

Date : dimanche 16 octobre 2022

Ville : Rennes

Stade : Roazhon Park

Heure du coup d'envoi : 15h00 heure française

Compétition : 11e journée de la Ligue 1 Uber Eats

Arbitre : Madame Stéphanie Frappart.

Sur quelle chaîne voir le match Rennes – Lyon ?

En France, la confrontation entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais sera diffusée Prime Video.

Le streaming pour voir le match Rennes – Lyon ?

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application Amazon Prime Video.

AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Rennes – Lyon

Pour cette rencontre, Bruno Genesio sera privé de plusieurs joueurs. Hamari Traoré et Joe Rodon sont suspendus tandis que Jérémy Doku est blessé. Arthur Theate, touché contre Kiev, devrait pouvoir être disponible face à Lyon.

Côté lyonnais, Pollersbeck est forfait sur blessure et Romain Faivre est incertain.

Les équipes probables pour Rennes - Lyon

Rennes : Mandanda - Assignon, Wooh, Theate, Truffert - Bourigeaud, Majer, Tait, Terrier - Kalimuendo, Gouiri.

Lyon : Lopes - Gusto, Diomandé, Lukeba, Tagliafico - Tolisso, Caqueret, Aouar - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi.

Les principales déclarations des joueurs et des entraîneurs avant Rennes – Lyon

Bruno Genesio (entraîneur de Rennes) : « Laurent Blanc a dit souhaiter avoir plus le ballon et attaquer. Après, concernant la compo et le système, je n'ai pas d'info plus précise de ce qu'il aura envie de faire, mais ce n'est pas trop ça qui me tracasse, c'est surtout ce que nous on va faire. Ce match, c'est la fin d'un bloc qu'on doit bien terminer pour être encore dans la course à nos objectifs après onze journées. Il ne faut pas traîner car on a raté un ou deux matches en début de saison qui aujourd'hui nous obligent à faire un parcours quasi sans faute. »

Laurent Blanc (entraîneur de l'OL) : « Je l'appréhende comme un match normal. L'OL se doit d'avoir des ambitions partout, à domicile et à l'extérieur. Ce n'est pas le meilleur moment pour affronter Rennes même s'ils ont joué jeudi soir. Et puis leur entraîneur doit avoir une envie farouche de battre l'OL, vous connaissez l'histoire. Rennes a eu un début délicat mais cela peut aller vite. On a besoin de points, on a besoin urgemment de points. Et les joueurs le savent. »

Les statistiques à connaître avant Rennes - Lyon

● Ce sera le 100e match de Ligue 1 opposant Rennes à Lyon. Les Gones comptent 40 victoires contre 32 pour les Rouges et Noirs (27 nuls).

● Rennes ne compte que 2 victoires sur ses 12 dernières réceptions de Lyon en Ligue 1 (5 nuls, 5 défaites).

● Rennes a marqué lors de 23 de ses 24 derniers matches de Ligue 1, n'échouant que lors de la première journée cette saison face à Lorient (0-1). Le SRFC a marqué 59 buts au sein de cette série, seul Paris (66) a plus marqué sur la période.

● Lyon n'a remporté aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 4 défaites) après avoir gagné 4 des 5 premiers cette saison (1 nul).

● Rennes n'a plus fait le moindre match nul à domicile en Ligue 1 depuis le 8 aout 2021 contre Lens (1-1), soit une série de 23 rencontres sans partager les points au Roazhon Park (18 victoires, 5 défaites).

● Avec un seul point en 4 matches (1 nul, 3 défaites), Lyon est dernier de Ligue 1 en déplacement en 2022-2023. L'OL est la seule équipe à ne pas avoir mené au score la moindre minute en déplacement en L1 cette saison.

● Rennes (162) et Lyon (151) sont 2 des 3 équipes avec Paris (162) qui ont le plus tiré en Ligue 1 cette saison, mais aussi effectué le plus de récupérations hautes : 104 pour Lyon, 95 pour Paris, 89 pour Rennes – dont 4 qui se sont soldées par un but, meilleur total avec Lorient.

● Rennes est la meilleure attaque de Ligue 1 dans le dernier quart d'heure cette saison avec 7 buts marqués, et la seule formation de l'élite à ne toujours pas avoir encaissé le moindre but dans cette période en 2022-2023.

● Depuis son arrivée à Rennes en mars 2021, Bruno Genesio a remporté ses 2 matches de Ligue 1 contre Lyon, son ancien club, son équipe inscrivant en moyenne 4 buts par rencontre (8 au total).

● Le nouveau coach de Lyon, Laurent Blanc, affiche une moyenne de 2,14 points par match en tant qu'entraîneur en Ligue 1, meilleur ratio de l'histoire pour un entraîneur à minimum 100 matches de Ligue 1.