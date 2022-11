Rennes – Larnaca : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Rennes-Larnaca.

Objectif première place

Dans le groupe B de la Ligue Europa, Rennes compte le même nombre de points que Fenerbahçe (11) mais est devancé à la différence de buts (+ pour les Turcs, +3 pour les Bretons).

Pour finir en tête du groupe et obtenir la qualification directe pour les huitièmes de finale, Rennes devra obtenir un meilleur résultat que Fenerbahçe ou réaliser le même résultat mais en ayant un score plus favorable pour dépasser les Turcs à la différence de buts.

Date, horaire et lieu de Rennes-Larnaca

Date : jeudi 3 novembre 2022

Ville : Rennes (France)

Stade : Roazhon Park

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 6e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Mohammed Al-Hakim (Suède)

Sur quelle chaîne voir le match Rennes-Larnaca ?

En France, la confrontation entre le Stade Rennais et l'AEK Larnaca sera diffusée sur W9 (chaîne gratuite) et sur C+ Foot (chaîne payante).

Le streaming pour voir le match Rennes-Larnaca

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application 6play et via l'application MyCanal.

STADE RENNAIS-AEK LARNACA, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Rennes-Larnaca

A Rennes, Warmed Omari et Baptiste Santamaria sont toujours indisponibles. En revanche, Désiré Doué pourrait faire son retour dans le groupe. Xeka est quant à lui non-éligible pour la Ligue Europa.

Dans les rangs chypriotes, deux joueurs manqueront à l'appel : Andreas Paraskevas et Bruno Gama qui sont blessés.

Les équipes probables pour la rencontre Rennes-Larnaca

Rennes : Mandanda - Traoré, Wooh, Theate, Truffert - Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier - Gouiri, Kalimuendo.

Larnaca : Piric - Rosales, Milicevic, Tomovic, Englezou - Ledes - Naoum, Pons, Altman, Gyurcso - Lopes.

Les statistiques à connaître avant Rennes-Larnaca

● Toutes compétitions confondues, Rennes est invaincu lors de ses 14 dernières matches (10 victoires, 4 nuls). De plus, Rennes a marqué lors de ses 17 derniers matches.

● L'international israélien Omri Altman a inscrit cinq buts lors de ses deux derniers matches : un doublé contre le Dynamo Kiev en C3 puis un triplé contre Karmiotissa en championnat.