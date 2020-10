Rennes, Julien Stéphan : "C’est la crise !"

Julien Stéphan, l’entraineur de Rennes, a ironisé sur la situation que connait actuellement son équipe, avec trois matches sans victoire.

Alors qu’ils avaient entamé la saison tambour battant, les Rennais ont levé le pied depuis quelques temps. Actuellement, ils restent sur trois rencontres sans le moindre succès. Ce n’est rien de dramatique, mais il n’en fallait pas plus aux journalistes pour se demander ce qui cloche au sein de cette formation.

Julien Stéphan, l’entraineur de l’équipe, a accueilli avec humour toutes ses réserves. En conférence de presse avant le match face à Angers, il a confié : « C'est la crise, je pense qu'on peut le dire, on est en crise. On n'a pas perdu un match depuis février donc on est en grande crise ! ». Effectivement, le SRFC reste sans défaite depuis huit mois. La meilleure série en cours en .

L'article continue ci-dessous

« On a un peu moins de réussite »

En reprenant un ton sérieux, le technicien breton a souligné qu’il s’agissait d’un léger passage à vide, comme tout club pourrait en connaitre durant une campagne. « Dans une saison il y a des cycles, des moments où tout se passe bien, où on a de la réussite, et d'autres où on a un petit peu moins de réussite », a-t-il clamé.

Plus d'équipes

Enfin, Stéphan a conclu en relevant que la prestation de ses hommes contre Krasnodar mardi dernier était très encourageante. Et que, de fait, il ne fallait pas tout remettre en question. "Le match de mardi n'a pas montré qu'on était moins bien. Dans le contenu, il était très rassurant. Physiquement on a fini encore très fort, on les a fait craquer tardivement, à la 80e minute. D'autres équipes un peu moins bien physiquement auraient craqué avant, a-t-il confié. On pensait qu'ils craqueraient plus tôt mais ils ont fait une prestation athlétique de très très haute volée. Avec des chiffres exceptionnels en termes de volume de courses, on n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais rencontré ça ».