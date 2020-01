Rennes-Amiens (0-0, 5-4 tab), le tenant du titre passe sur le fil

Le tenant du titre n'est pas passé loin de sortir dès les 32es de la Coupe de France, mais Rennes a fini par s'imposer aux tirs au but (0-0, 5-4 tab).

Le , tenant du titre, a dû s'armer de patience pour venir à bout d'Amiens (L1) ce samedi, en 32es de finale de la . Poussés à disputer une séance de tirs au but à domicile, les Bretons ont fini par empocher leur qualification grâce à une frappe victorieuse du capitaine Damien Da Silva après que l'ASC ait eu une balle de match repoussée par Edouard Mendy. Une juste récompense pour le SRFC, dominateur, qui avait déjà dû passer par les tirs au but en 32es de finale de cette même compétition la saison dernière, contre Brest. Signe d'une nouvelle grande aventure ?

Dreyer avait fait le job

Avant cela, les hommes de Julien Stéphan sont longtemps tombés sur un Matthieu Dreyer impérial dans le but picard. L'habituel remplaçant de Régis Gurtner a enchaîné les arrêts décisifs -coup sur coup d'abord sur une double occasion signée Romain Del Castillo et Benjamin Bourigeaud (11e)- avant de mettre en échec le jeune Eduardo Camavinga (22e), Bourigeaud (45+1e) et Del Castillo par deux fois (51e, 61e).

Le "show Dreyer" s'est poursuivi après la fin du temps réglementaire, l'ancien Caennais se montrant encore impassable sur des tirs de Camavinga (103e) et Adrien Hunou (105e), entré en jeu en seconde période. Mais malgré sa bonne forme, et un arrêt sur le tir au but de Yann Gboho, le portier amiénois n'a pas réussi à empêcher l'élimination de son équipe, qui avait battu Rennes le mois dernier en . Désormais, ce sera chacun sa coupe.

Benjamin Quarez, au Roazhon Park (Rennes).