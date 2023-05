Renato Sanches après PSG-Ajaccio (5-0) :"On n'a pas fait une grande saison"

Malgré la victoire de son équipe, le Portugais a concédé que Paris ne réalisait pas une grande saison et est revenu sur les sifflets contre Messi.

En voyant Renato Sanches débarqué en zone mixte, les journalistes on d'abord eu peur de revivre l'interview d'après-match à Montpellier où le Portugais avait répondu aux questions par oui et par non. Ce samedi soir, le milieu a été plus loquace, évoquant les sifflets contre Messi, souriant à l'évocation du titre de champion, expliquant sa frustration après ses quatre blessures de la saison et concédant que le PSG ne réalisait pas une grande saison. Des mots concis mais francs.

Le titre est-il acquis pour le PSG ?

Si on gagne le prochain match, on gagne le titre.

Après les difficultés et la défaite concédée à domicile face à Lorient, le PSG a enfin maîtrisé les débats... Aujourd’hui, je pense qu’on fait un bon match et si on avait tout le soutien habituel on aurait été encore plus content.

Que s’est-il passé lors de l’expulsion de Achraf Hakimi ?

Je ne sais pas, tout s’est passé vite. Je n’ai pas vu.

Ce soir, la situation était compliquée pour Lionel Messi avec les sifflets des supporters. Comment va Messi et que va-t-il se passer pour lui la saison prochaine ?

Oui je crois que c’est une situation un peu délicate pour tout le monde et spécialement pour Lionel car aucun joueur n’apprécie ce genre de moments. Mais c’est une situation que nous ne pouvons maîtriser. C’est un peu difficile pour lui. Mais ce n'est pas à moi de parler de cette situation. S'il doit rester au PSG ? Demandez lui.





Devenir champion de France, va-t-il permettre au PSG d’oublier cette saison ? Sentez-vous le souffle de Lens derrière vous ?

On n’a pas fait une grande saison. Toutes les saisons ne peuvent pas être parfaites. On est presque champion. Mais il reste trois matchs. Lens est là depuis longtemps. Mais on reste focalisé sur nous. Si on gagne le prochain match, on est quasiment champion.

Vous enchaînez votre deuxième match depuis votre retour de blessure. Comment vous sentez-vous ?

Je me sens bien. Je travaille sur moi-même. C'est une année très dure pour moi physiquement et émotionnellement. J'ai envie de jouer, d'être là pour l'équipe. J'ai tout fait pour être bien. Parfois, on est chanceux, parfois malchanceux. Cette année pour moi, c'était mauvais.

Lorsque le PSG a connu sa mauvaise passe avec quelques défaites, est-ce que vous aviez envie d’être sur le terrain pour aider l’équipe ?

Oui bien sûr, on travaille pour ça. On travaille pour être avec l’équipe. Quand tu ne joues pas, tu n’es pas content.





Pensez-vous que vous allez-vous rapprocher de votre meilleur niveau ?

Bientôt, bien sûr. Je ne suis pas à 100%, je prends mon temps, je gagne de la confiance avec le ballon, je regarde ce qu’il faut faire sur le terrain. Petit à petit, je gagne de la confiance et petit à petit, je vais montrer ce que je peux faire sur le terrain.