Rémy Cabella écarte un retour à l'OM

Actuellement en Russie, le milieu offensif français ne se voit pas rejouer sous les couleurs de l'Olympique de Marseille.

Parti en l'été dernier pour évoluer sous les couleurs de Krasnodar, Rémy Cabella s'est gravement blessé en début de saison. L'ancien meneur de jeu de l'AS Saint-Etienne n'a toujours pas retrouvé la compétition et profite de l'interruption de l'ensemble des championnats européens pour continuer sa rééducation et retrouver au plus vite les terrains. Champion de avec , Rémy Cabella a toujours rêvé de jouer avec l'OM.

Le milieu offensif français a réalisé son rêve en rejoignant les Phocéens à l'été 2015 en prêt en provenance de . Acheté l'été suivant par l'OM, Rémy Cabella a disputé une saison supplémentaire avec son club de coeur, deux au total, avant de rejoindre l'ASSE à l'été 2017 dans les dernières heures du mercato, ne faisant plus partie des plans de l'entraîneur. Dans un live sur Instagram, Rémy Cabella a exprimé son amour pour l'OM mais ne se voit pas y retourner.

"Je ne regrette pas d'avoir signé à l'OM"

"J'aurais aimé que ça se passe mieux. Mais c'est comme ça. Je ne regrette pas d'avoir signé à l'OM. C'est une fierté et je peux dire aujourd'hui que j'ai joué à l'OM. Revenir à Marseille ? Ça va être un peu compliqué, ils ont d'autres objectifs, d'autres ambitions. J'ai été très fier, c’était un rêve de signer à Marseille, et de connaître ce public de fou, parce qu'ils sont vraiment fous. Les supporters de l'OM sont très exigeants et très durs, je les comprends. Mais quand tu gagnes, il y a des millions de personnes derrière toi, c'est incroyable", a expliqué l'ancien milieu de l'OM.

En deux saisons, Rémy Cabella a joué de nombreux matches sous les couleurs de l' et l'un d'entre eux l'a marqué plus que les autres, celui face au . En février 2016, devant son public au Stade Vélodrome, le milieu offensif avait marqué contre le PSG le but du 1-1 et il en garde un souvenir particulier : "Vous n’imaginez pas les frissons que j'ai ressentis à ce moment-là, quand le stade a tremblé."

Enfin, le milieu de terrain de 30 ans a encensé le gardien de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda qu'il a côtoyé durant une saison chez les Phocéens avant que ce dernier n'aille s'exiler en du côté de pour une saison : "Steve pour moi, c'est Il Fenomeno. Il aurait pu devenir un des meilleurs gardiens du monde. C'est un monstre, grand respect". L'historique portier de l'OM appréciera le compliment.