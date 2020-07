Rejoignez la communauté mondiale de DAZN Beta

Le service de streaming de boxe en direct et à la demande de DAZN est étendu à travers le monde.

DAZN, c'est déjà la première plateforme de sports de combat dans plusieurs pays, y compris les États-Unis, et présente également un large éventail de sports à travers l'Europe, l'Asie et les Amériques.

À présent, DAZN recrute maintenant des testeurs de la communauté bêta pour essayer le service avant son lancement officiel. Les testeurs volontaires auront un accès rapide et gratuit à DAZN pour participer aux tests bêta, aux commentaires et à la recherche, et pourront regarder la boxe en direct sur DAZN en juillet et en août. Le premier événement en direct serale combat Vergil Ortiz Jr vs Samuel Vargas le 24 juillet. prochain (*).

Entrez votre adresse e-mail sur DAZN.com pour enregistrer votre intérêt pour la communauté DAZN.

Les fans seront invités à la communauté bêta selon le principe du premier arrivé, premier servi, et l'inscription devrait se terminer avant le 19 juillet 2020.

(* )Vergil Ortiz v Samuel Vargas ne sera pas disponible en . DAZN est déjà totalement disponible pour les utilisateurs sur les marchés suivants: États-Unis, , , , Autriche, , , et