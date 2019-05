Reims-PSG, Thomas Tuchel : "Je ne suis pas inquiet, j'ai confiance en mon Président"

L'entraîneur parisien a évoqué divers sujets, dont la mise en examen du Président Nasser Al-Khelaifi ce jeudi en conférence de presse.

Le groupe

Kimpembe a été opéré aujourd'hui (jeudi). Thiago (Silva) reprend l'entraînement et sera trop juste, Moussa Diaby part avec l'équipe nationale U20 et Ney est suspendu.

Le dernier match de la saison

J'espère qu'on pourra faire un nouveau bon match, qu'on gagnera. Reims a fait une bonne saison, ils ont joué avec beaucoup de constance et je suis convaincu qu'ils voudront montrer un bon visage contre nous. Ce sera difficile.

Le bilan de sa saison

C'est toujours mon objectif de grandir, d'apprendre ici. C'est mon avis, c'est un cadeau d'être entraîneur, de travailler dans le football professionnel, avec mon staff et mes joueurs. J'ai l'obligation de m'améliorer chaque jour. Ce n'est pas fini pour moi, c'était une grande expérience de travailler en . Mais ce n'est que le début. On a fait une analyse et on doit maintenant s'améliorer. C'est nécessaire.

Le Soulier d'Or pour Mbappé ?

C'est un petit peu difficile de dire qu'on veut que Kylian marque quatre buts. On manquerait de respect à notre adversaire. C'est sûrement un objectif pour Kylian, mais c'est difficilement réaliste de pousser pour quatre buts. C'est un peu trop je pense, mais je vais réfléchir pour savoir si on parle de ça avec mon équipe.

"Il est important pour le club d'être plus strict"

L'agitation autour du PSG cette saison

Il est important pour le club d'être plus strict, plus clair pour aller dans seulement une direction et qu'on aille tous dans le même sens pour atteindre notre objectif. On doit être strict, c'est absolument nécessaire. On va essayer et c'est l'objectif pour tout le monde ici.

Neymar libéré par le PSG pour rentrer au ?

Pas par moi, ce n'est pas en lien avec le sportif et ce n'est pas à moi de prendre cette décision.

Les objectifs de Neymar pour la saison prochaine

On a parlé, mais ça restera entre nous.

La prise de parole de Mbappé

J'étais un petit peu partagé. Il a des grands objectifs, il a beaucoup de confiance. Il avait dans l'idée de faire ce speech. Il est très intelligent, c'est très clair, il sait ce qu'il fait. Mais il est invité à prendre ses responsabilités, tout le monde est invité chaque jour à le faire. Ce n'était pas nécessaire de faire ce discours. C'est un garçon spécial, il veut marquer, marquer, marquer... Il veut gagner tous les trophées possibles, et ça on doit l'accepter. Je ne suis pas en colère.

"Je parle avec Kylian chaque jour. Il sait ce que je veux"

Mbappé numéro 9 ?

Je parle avec Kylian chaque jour. Il sait ce que je veux, il sait ce que je pense qu'il peut améliorer. Il sait qu'il peut jouer à plusieurs postes. Il a joué avec ou sans Edi (Cavani). Je ne me prends pas la tête, on a une relation fiable, de confiance. Je fais mes choix avant les matches, tu dois être professionnel et montrer que tu es le meilleur. Ce n'est pas une décision que je dois prendre ici en conférence de presse. Tout le monde doit se battre pour son poste et être titulaire. C'est comme ça, c'est le sport.

La mise en examen de Nasser Al-Khelaifi

En ce moment, non (ça ne m'inquiète pas). Je n'ai pas parlé avec le Président, j'ai confiance en lui. Si c'est quelque chose de grave pour le club, il me le dira. Je ne suis pas inquiet.

L'avenir de Mbappé et Neymar

C'est clair que je veux (qu'ils restent), mais on est dans le foot. Nous sommes attentifs, je ne suis pas naïf. Beaucoup de choses peuvent arriver, le mercato est fou, je ne sais pas... Mais si vous me demandez si je veux qu'ils restent, c'est clairement oui.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.